«Они всё равно на другой планете живут» - реакция горожан на одно из решений горсовета Мурманска

В горсовете Мурманска провели первое после довыборов заседание. Депутатам предстояло обсудить более 20 вопросов, каждый из которых важен для жизни и развития города. Однако больше всего общественный резонанс вызвало решение о присвоение бывшему главе Мурманска Алексею Веллеру почётного звания. Заслуживает ли экс-мер таких почестей, выясняла съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Первым пунктом заседания стал вопрос о присвоении бывшему мэру Мурманска Алексею Веллеру звания «Почётный гражданин города-героя Мурманска». После громких хвалебных речей в адрес политика от соратников Тамары Прямиковой и Елены Меркушовой, мол, город в период его правления расцвёл как никогда, ложку дегтя добавил депутат Артём Кузьмин.

Он напомнил, что, например, громко заявленная масштабная программа по переселению горожан из ветхого аварийного жилья, так и не была реализована Алексеем Борисовичем.

Артём Кузьмин, депутат городского Совета депутатов Мурманска: «В последнее время, перед выборами, мы проводили очень много встреч в Ленинском районе. И я скажу от лица избирателей, местных жителей, которые недовольны реализацией программы переселения, программой комфортной городской среды, которые реализовывались на территории Ленинского района».

Своё решение голосовать против инициативы депутатов Артём Кузьмин объяснил просто, что так считают жители города. Осуждений и косых взглядов со стороны коллег по законодательному органу он не боится, ведь пришёл сюда не красоваться перед депутатами.

Артём Кузьмин, депутат городского Совета депутатов Мурманска: «Действительно, когда люди выходят с сертификатом на переселение, который должен был быть реализован к столетию города и говорят, что нашего города даже нет в программе, очень сложно потом будет посмотреть людям в глаза и сказать, почему же я выступил за предложение Совета. Нас было немного, кто проголосовал против, но, тем не менее, позиция понятна».

Мы решили поинтересоваться у мурманчан, считают ли они Алексея Веллера достойным звания почётного гражданина города-героя?

- Пускай делают, что хотят. Они всё равно на другой планете живут.

- Если честно, то я даже не знаю, кто это.

- Не знаю, я не судья ему.

Если на камеру многие стесняются критиковать политиков, то в соцсетях высказаться проще. Читая комментарии под одним из постов с новостью о Веллере, понимаешь, что мурманчане вспоминают экс-главу недобрым словом (орфография и пунктуация сохранены):

«почётного гражданина города-героя Мурманска»... а что по этому поводу думают остальные почётные граждане? Это не дискредитирует их и само «почётное» звание?

Ж: Какой же он бесстыжий!

М: Сажать таких надо!!! Даже слышать о нём тошно!!!

М: А на кота Семёна теперь табличку привинтят «почётный житель Мурманска»?

Однако, опираясь не на мнение мурманчан, а на собственные суждения, депутаты всё-таки провели голосование. 22 народных избранника проголосовали за присвоение звания Веллеру, три депутата проголосовали против, выразив свою позицию и позицию жителей города.