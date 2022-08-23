Онкохирурги Мурманской области перенимают опыт других регионов

Для этого за Полярный круг приехали ведущие медики из пяти субъектов страны: Башкортостана, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Чувашской Республики, Самарской и Оренбургской областей. Конференцию посвятили операциям, которые востребованы в онкохирургии. Они связаны с восстановлением кожного покрова и требуют особого подхода. Для этого существует технология, позволяющая осуществлять пересадку кожи в два этапа разницей в месяц.

Для этого за Полярный круг приехали ведущие медики из пяти субъектов страны: Башкортостана, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Чувашской Республики, Самарской и Оренбургской областей.

Конференцию посвятили операциям, которые востребованы в онкохирургии. Они связаны с восстановлением кожного покрова и требуют особого подхода. Для этого существует технология, позволяющая осуществлять пересадку кожи в два этапа разницей в месяц.

Дмитрий Коваленко, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»: «Сначала выполняется первый этап фиксации композитной матрицы, а вторым этапом пересаживается лоскут кожи, который имеет значительные шансы на приживление, чем если бы это делалось одномоментно».

Александр Плешков, врач-хирург ожогового отделения МЧС ВЦЭРМ им. Никифорова: «Мы решили рассказать об этой новой технологии, которую мы успешно применяем. И очень надеемся, что здесь она тоже найдёт своё применение, позволит спасать жизни, улучшать качество жизни пациентов. Для этого, конечно, необходимо пройти определенные этапы».