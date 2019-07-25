Онкологическая служба Мурманской области получит 620 млн рублей из резервного фонда. Решение о выделении средств было принято на заседании федерального правительства по итогам выступления главы региона Андрея Чибиса.

Глава региона отметил, что в силу низкого оснащения областной онкодиспансер не может применять для лечения пациентов большинство из доступных в настоящее время исследований. А износ имеющегося оборудования очень высок. Срок ожидания лечения в два раза превышает установленный Территориальной программой государственных гарантий.

По итогам доклада правительством Российской Федерации принято решение о выделении Мурманской области в 2019 году 620 млн рублей. На эти средства планируется закупить цифровые маммографы во все районные больницы и онкодиспансер, переоснастить онкодиспансер как лечебным, так и диагностическим оборудованием: компьютерным томографом, комплексом для гибкой видеоэндоскопии, современной аппаратурой для гистологических исследований.