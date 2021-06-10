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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.06.21 19:30

«Онкопатруль» нагрянул на «Нерпу»

Информационно-просветительская акция «Онкопатруль» прошла в Мурманской области. 8 и 9 июня работники судоремонтного предприятия «Нерпа» в Снежногорске смогли пройти обследование на раннее выявление злокачественных образований.

Консультации ведущих специалистов для заводчан крайне важны: не всегда удаётся найти время на походы к врачу, а тем более попасть на приём к «узким» специалистам за пределами ЗАТО. Медосмотры сотрудники судоремонтного предприятия проходят ежегодно, поэтому картина здоровья заводчан отражается в медкартах. Однако осмотр и рекомендации врачей-онкологов из Санкт-Петербурга лишними не будут.

Юрий Бузин, заместитель директора по работе с персоналом СРЗ «Нерпа»: «На предприятии есть категории персонала, которые выполняют работы в условиях воздействия вредных факторов. Чтобы быть уверенным в своём здоровье, им не помешают дополнительные обследования, тем более таких высококлассных специалистов. Это хорошая инициатива, заводчане живо на неё откликнулись».

За два дня специалисты выездной бригады приняли около 200 сотрудников судоремонтного предприятия. Руководство медсанчасти, организаторы и специалисты акции уверяют, что «онкопатруль» обязательно будет проведён и для остальных жителей большого ЗАТО.

А это значит, врачебное заключение смогут получить не только александровцы, но и жители ЗАТО Заозёрск и Островной.

Инициатором проведения акции в Мурманской области выступила сенатор от региона Татьяна Кусайко. Совет Федерации является одним из соорганизаторов акции, помогая проводить активную просветительную работу в области профилактики онкологических заболеваний в регионах нашей страны.

Татьяна Кусайко, сенатор Совета Федерации: «На мой взгляд, здесь огромное значение имеет просветительская направление. Вчера мы присутствовали на лекции, где  я видела глаза жителей Мончегорска, которые с огромным интересом слушали лекции».

Работники предприятия осмотрами и рекомендациями остались довольны.

Врачи-онкологи, в числе которых маммологи, дерматолог, гинеколог и эндокринолог отметили довольно высокий уровень медицинского обслуживания пациентов ЦМСЧ-120.

Если в ходе осмотров обнаруживаются подозрения на злокачественное образование и с целью дообследования, заводчане направляются в Мурманский областной онкологический диспансер.

К проведению акции присоединились волонтёры: в течение всего времени приёма пациентов добровольцы помогали проводить термометрию, следить за соблюдением масочного режима, а также разделять потоки пациентов.

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