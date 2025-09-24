Опасная погоня: в Мончегорске задержан водитель, повторно управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

В вечернее время в дежурную часть поступило сообщение от бдительных граждан о подозрительном движении автомобиля «Ниссан» в районе улицы Бредова.

По данным очевидцев, действия водителя создавали реальную угрозу безопасности для других участников дорожного движения.

На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж дорожно-патрульной службы. Водитель проигнорировал законные требования сотрудников полиции остановиться и, увеличив скорость, попытался скрыться.

В течение последующих двадцати минут правоохранители были вынуждены вести преследование. Опасная погоня была прекращена только после того, как нарушитель проколол колесо своего автомобиля.

Проведенное в отделении полиции освидетельствование подтвердило факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Во время проверки было установлено, что мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и на момент задержания был лишен водительского удостоверения.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.