Опасная практика выжигания прошлогодней травы делает начало лето ещё жарче!

Беспечное, неосторожное обращение с огнём при сжигании сухой травы, мусора в парках, во дворах и на дачах зачастую оборачивается бедой – практически 50% пожаров в данный период возникает именно по этой причине!

Каждый год весной и летом горят квартиры, дома и мусоросборники. Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области обращается к гражданам с просьбой быть предельно осторожными и внимательными, а также соблюдать правила пожарной безопасности в летний - самый пожароопасный сезон!