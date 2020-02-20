Опасная встречка: удар, огонь, смерть

Серьёзное ДТП произошло на трассе Р-21 «Кола». В районе посёлка Шонгуй автомобиль «Ford» вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль вынесло на полосу встречного движения, по которой в это время двигался грузовик «Вольво». От удара легковушку выбросило на обочину, где она загорелся.

Тело водителя смогли извлечь только прибывшие на место ДТП спасатели. Проводится проверка.