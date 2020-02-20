День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.20 19:30
Опасная встречка: удар, огонь, смерть
Серьёзное ДТП произошло на трассе Р-21 «Кола». В районе посёлка Шонгуй автомобиль «Ford» вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.
По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль вынесло на полосу встречного движения, по которой в это время двигался грузовик «Вольво». От удара легковушку выбросило на обочину, где она загорелся.
Тело водителя смогли извлечь только прибывшие на место ДТП спасатели. Проводится проверка.
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