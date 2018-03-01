Опасные увлечения подростков беспокоят силовиков

Сегодня следователи следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ СК России рассказали журналистам о подробностях некоторых нашумевших происшествий.

В Мурманской области вертолёт Ми-8 врезался в дерево. ЧП произошло 21 февраля. Летательный аппарат выполнял рейс Сосновка - Ловозеро, на борту было восемь пассажиров. При взлёте с посадочной площадки воздушное судно врезалось в дерево. Несмотря на то, что у вертолёта был повреждён иллюминатор и наружная обшивка, оценив техническое состояние судна, экипаж продолжил полёт.

- В принципе, расследование по делу только начато. Дело возбуждено недавно, обстоятельства этого аварийного случая устанавливаются, - комментирует Константин Смирнов, заместитель руководителя Мурманского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ СК России. - Сейчас можно сказать, что есть один пострадавший, это женщина, которая получила травму. Тяжесть вреда устанавливается.

Следователи раскрыли некоторые подробности трагедии случившейся 4 ноября прошлого года в Белом море. Трое рыбаков в сопровождении жителя Умбы отправились на морскую рыбалку. Домой они не вернулись. Тела двоих нашли спустя два дня, а вот судьба остальных до сих пор неизвестна.

- Поисковые мероприятия по данному факту ещё продолжаются и будут возобновлены по мере схода льда в акватории Белого моря, - отметил Константин Смирнов, заместитель руководителя Мурманского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ СК России.

Среди пропавших числится и юноша. И это не единственный случай гибели несовершеннолетних в прошлом году. На территории Мурманской области в результате удара током на железнодорожных путях погибли двое подростков. «Зацеперы» в поисках экстрима и новых ощущений залезали на крыши вагонов, тем самым пытались показать своё «превосходство» над сверстниками. «Несовершеннолетние не понимают той опасности, которую несёт железнодорожный транспорт, - напомнил прописные истины Константин Смирнов, заместитель руководителя Мурманского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУ СК России. - Не только нельзя подниматься на крышу вагона, но и в принципе это делать недопустимо. Это практически сразу же приводит к серьёзному травмированию.

По словам следователей, вопрос опасных увлечений подростков на сегодняшний день один из самых животрепещущих.