Опасный пешеходный переход и автоледи едет «против течения» - дорожный беспредел на дорогах Мурманска

«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной»… Эти слова некогда популярной песни знакомы, как мы думаем, знакомы многим водителям Мурманска. Они очень хорошо подходят к новой подборке осенних нарушений автомобилистов. Наши земляки за рулём продолжают игнорировать светофоры, нарушают правила и рискуют жизнями своих пассажиров.

Наверное, нет большего удовольствия для автомобилиста, чем неспешно проехать по центральным живописным улицам Мурманска ранней осенью. Правда, если вы за рулем недавно, на что указывает наклейка на заднем стекле авто, то в состоянии эйфории от поездки и красот города, можно попросту не заметить красный сигнал светофора, как это сделал водитель тёмно-синей легковушки. Пешеходы к такому поведению владельцев транспортных средств, вероятно, уже привыкли и не особо спешат переходить проезжую часть, что и спасает их от опасного ЧП.

На следующей записи владельцу регистратора удалось зафиксировать сразу два нарушения. Сначала на обгон в неположенном месте пошёл водитель автобуса, а затем последовал его примеру и пересёк сплошную линию, владелец красного седана. Знак, разрешающий манёвр, установлен дальше, но такой факт нисколько не смущает автонарушителей.

Вероятно из-за проливного дождя, автоледи из сюжета следующего видео, почувствовала себя королевой дороги и решила «проплыть» против течения на одной из улиц города, которая, кстати, имеет одностороннее движение. Закрыв путь владельцу регистратора, и немного позже, поняв свою ошибку, дама на хетчбеке всё-таки сдала немного назад, но лишь для того, чтобы освободить проезд и дальше отправиться по своим делам против течения.