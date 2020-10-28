Опасный поход семейки рысей попал на видеорегистратор

В соцсетях появилось видео, снятое на регистратор водителя машины Владимира из Кировска.

Во время вечерней поездки северянин повстречал семью рысей. Это была взрослая рысь, вероятно мама, с двумя малышами. Они переходили дорогу неподалеку от Кировска и быстро скрылись от фар автомобиля в лесу.