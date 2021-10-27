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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.21 19:30

Опасный сезон - гололёд на земле, тонкий лёд на воде

В Заполярье зима постепенно вступает в свои права: на улице становится всё темнее и холоднее. Застывает и вода на Семёновском озере, образуя на вид прочную, но на самом деле невероятно хрупкую и опасную для жизни человека ледяную кромку. Как избежать несчастного случая, и какие правила поведения на тонком льду необходимо знать каждому, рассказали сотрудники МЧС по Мурманской области.

Ледяная кромка ломается под весом человека буквально за несколько секунд, сразу же тяжелеет зимняя одежда, начиная тянуть ко дну, тело сводит от холода, сбивается дыхание. Шансы выжить в такой ситуации без посторонней помощи - минимальны. На данный момент толщина льда на водоёмах Мурманска достигает максимум 4-5 сантиметров, а в некоторых местах и вовсе 1.5-2 см, норма при этом - не менее 10 см.

Александр Кульшенко, старший государственный инспектор центра ГИМС МЧС России по Мурманской области: «В Мурманской области, вы знаете, что у нас погода крайне изменчива и при температуре -5 градусов она может перейти в ноль, +1. Это крайне отрицательно сказывается на ледообразовании, поэтому Главное управление ГИМС МЧС по Мурманской области не рекомендует выходить на водоёмы».

Особенную бдительность необходимо проявить родителям, ведь во время прогулок дети могут выйти на водоём, чтобы поиграть или проверить лёд на прочность, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Если вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в беду - срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по телефонному номеру «01» или с мобильного телефона «112».

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