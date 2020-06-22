Опасный вирус проник в областную больницу

В кардиохирургическом отделении Мурманской областной больницы имени Баяндина выявлены пациенты с положительным результатом на коронавирус. Сейчас они переведены в инфекционное отделение, а контактные лица изолированы.

Плановая госпитализация в кардиохирургическое отделение временно приостановлена. Однако экстренная помощь продолжается.

Пациентов с острым коронарным синдромом госпитализируют в кардиологию. Проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.