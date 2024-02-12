«Опель» протаранил остановку общественного транспорта на полной скорости

Серьёзное ДТП случилось в районе Ледового озера в Мурманске.

Около полудня водитель «Опеля», как сообщает пресс-служба ГИБДД, из-за неправильной скорости движения не справился с управлением своего автомобиля. В результате он столкнулся с автобусом и въехал в остановочный комплекс.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Один из ожидающих общественный транспорт пассажиров получил травму, его отправили в медицинское учреждение.

Николай Гаврилычев, врио начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «В результате ДТП мужчина 2002 года рождения получил телесные травмы в виде перелома. По предварительному диагнозу, у него ушиб коленного сустава. Проводится проверка, разбираемся на месте».