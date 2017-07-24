Операции «Костёр» и «Путина» выявили многочисленные случаи нарушений в заказнике «Варзугский»

Сотрудники правоохранительных органов ведут ожесточенную борьбу с незаконным выловом атлантического лосося. Сразу для нескольких рыбаков приятный отдых на охраняемой территории в Терском районе закончился административными протоколами и штрафами. Туристы попались на глаза участникам межведомственных операций «Костёр» и «Путина».

На территорию государственного природоохранного рыбохозяйственного заказника «Варзугский» участники рейда прибыли из Мурманска, Ловозера и Кандалакши. Проверка проводилась на плавательных средствах с верховья реки Инда до самого устья Варзуги по путям нереста и местам обитания атлантического лосося.

- Основной задачей операции является выявление нарушений в сфере рыболовства, - говорит Игорь Давыдкин, начальник Ловозерского отдела ББТУ ГК РФ по Рыболовству. - В ходе рейдов проверяются лагеря законные и зарегистрированные на данной реке, а так же граждане, которые осуществляют лов водных биоресурсов.

В результате проверки возбудили 26 дел об административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды. Из них 13 нарушений правил рыболовства, 2 факта самовольного использования лесных участков с целью размещения на них лагерей, 5 нарушений правил пожарной безопасности и столько же - режима пребывания на особо охраняемых природных территориях. Участники рейдов выявили и один факт нарушения правил охоты.

Стоит отметить, что в первом полугодие 2017 года в сфере охраны водных ресурсов было выявлено 646 административных правонарушений, возбуждено 31 уголовное дело, изъято 768 орудий лова, свыше 60 транспортных средств и 15 лодок с моторами.