Операционная медицинская сестра – одна из основных фигур хирургического процесса

15 февраля медработники отмечают профессиональный праздник. Корреспондент телекомпании «Арктик-ТВ» Валерия Белова сегодня пообщалась с одной из сотрудниц Мурманской областной больницы и узнала, чем уникальна эта профессия и с какими вызовами сталкиваются медсестры в своей деятельности.

Подготовка оперблока и пациента, а также содействие во время самого процесса лежит на плечах операционной медсестры. Ей важно обладать высоким уровнем подготовки, быть смелой и уверенной в своих действиях, так как хирург полностью доверяет своей помощнице.

Елена Торопова, главная медицинская сестра МОКБ им. П.А. Баяндина: «Во время операции, наверное, это дополнительные руки хирурга, потому что хирург редко когда оборачивается и смотрит на операционную сестру. Он просто протягивает руку, туда вкладывается инструмент, медсестра всегда попадает. Она даёт именно то, что хирургу в данный момент нужно. Это очень серьёзные знания».

В региональной больнице дефицита в этой специальности не отмечается. Одна из причин, предотвращающая нехватку кадров, - введение ускоренного обучения для младшего медицинского персонала, желающего пойти по этому направлению. В прошлом году курс успешно прошли 12 человек, в их числе и Беатриса Лазар. На должности операционной медицинской сестры она только полгода, до этого она работала в контроле качества этой же больницы.

Беатриса Лазар, операционная медицинская сестра МОКБ им. П.А. Баяндина: «Учиться было н сложно, всё уже знаешь, понимаешь, но вот работать в операционной сложновато».

Работа операционных медсестер требует особого уровня ответственности и внимательности, ведь любая маленькая оплошность или упущение в вопросе стерильности могут быть чреваты непоправимыми последствиями. В своих силах и возможностях Беатриса не сомневается. Она уверена, что справится с любыми трудностями.

Беатриса Лазар, операционная медицинская сестра МОКБ им. П.А. Баяндина: «Хоть оно и сложно, но всё равно я знаю, что я смогу. Я смогу, это 100 процентов, я упертый человек и никогда на полпути не сворачиваю».

Почти два года обучения пролетели для Беатрисы незаметно. Насыщенная программа и вовлеченность преподавателей ежедневно вдохновляли и мотивировали будущих операционных медицинских сестёр.