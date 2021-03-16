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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.03.21 19:30

Операция «Автобус» продлится до 24 марта

Операция «Автобус» - именно под таким названием инспекторы ГИБДД отправляются на регулярные проверки, чтобы предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» приняла участие в рейде и узнала, какие нарушения водители автобусов допускают чаще всего. 

Аварии с участием маршрутных транспортных средств давно перестали быть редкостью. Тяжесть последствий и число жертв в случае таких ДТП намного выше в сравнении с другими категориями автомобилей, отмечают эксперты.

Дмитрий Либгард, заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Мурманску: «На 16 марта мы уже имеем по статистике два дорожно-транспортных происшествия с участием водителей общественного транспорта, которые перевозят пассажиров, по вине которых произошли два ДТП, в которых пострадали люди».

К таким неожиданным проверкам со стороны ГИБДД водители относятся с осторожностью, но опасаться стоит тем, кто грубо нарушает правила дорожного движения. Чаще всего водители маршруток ездят без ремней, огнетушителей, аптечек, на изношенных шинах. Кому-то может показаться, что эти нарушения незначительны, но стоит помнить, что, например,  «лысые» покрышки  могут не удержать автомобиль на скользкой дороге, а забытая аптечка и вовсе стоить чьей-то жизни.

Кирилл Иванов, государственный инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Было проверено наличие в транспортном средстве огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки. При проверке было установлено, что на данном транспортном средстве отсутствует аптечка первой медицинской помощи, по факту данного нарушения на водителя был составлен административный материал».

Сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание уровню токсичности выхлопных газов маршрутных транспортных средств, помогает им в этом специальный прибор – дымомер.

Кирилл Иванов, государственный инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску: «Вчера мы замеряли выбросы, дымность проверяли у автобусов. Было выявлено нарушение, на водителя был составлен административный материал по статье 8.23 административных правонарушений, наложено взыскание в виде предупреждения».

Такие рейды инспекторы проводят регулярно, операция «Автобус» продлится до 24 марта. Сотрудники ГИБДД убедительно просят всех водителей регулярно проверять своё транспортное средство и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать негативных последствий.

 

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