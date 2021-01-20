Операцию по спасению студентов из «горящего» общежития оценили на «удовлетворительно»

Из-за неисправности электропроводки в одном из помещения общежития арктического университета произошло возгорание. Большинство студентов эвакуировали, но некоторые оказались отрезаны огнём и не могут сами покинуть помещения. На выручку приходят спасатели. Такую легенду учений отрабатывали Мурманские пожарные.

Для студентов живущих в общежитии арктического университета это утро выдалось необычным. Ребятам, тем кто не ушёл на учебу, пришлось экстренно покинуть свои комнаты.

Студенты, немного заспанные, с удивлением и плохо скрываемым любопытством наблюдали за уверенными действиями спасателей, которые максимально быстро начали ставить лестницы и тянуть пожарные рукава, давая понять серьёзность своих намерений.

На одном из этажей спасатели надевают противогазы, это значит, работать им придётся в сильно задымленных помещениях. По легенде учений на одном из этажей остались не эвакуированные студенты, их жизням угрожает опасность, рассказывает о ходе учений Константин Шахов, заместитель начальника пожарно-спасательной части №4 г. Мурманска.

После завершения учения состоялось построение спасателей и разбор ошибок. Общая оценка – «удовлетворительно».

Как отмечают в региональном МЧС, такие тренировки на объектах социальной значимости продлятся в течение 4 дней.