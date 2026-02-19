Операцию «Северный туризм» проводят на трассе в Териберку и в самом населённом пункте

При поддержке коллег из Росгвардии полицейские провели рейд в поморском селе. Были установлены 10 иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство. Трое из них будут выдворены за пределы Российской Федерации.

После публикаций в СМИ, в том числе и на нашем телеканале о ситуации на дороге и в самой Териберке, мурманские полицейские объявили операцию «Северный туризм». Она продлится до 13 марта, но уже сегодня можно говорить о первых результатах.

Кроме того, на маршрутах, связывающих Териберку с другими населёнными пунктами, сотрудниками Госавтоинспекции были проведены массовые проверки автотранспорта. Дорожными полицейскими осмотрено более 100 транспортных средств, водители, допустившие нарушения Правил дорожного движения, привлечены к административной ответственности.

Полицейские продолжат работу по охране общественного порядка, профилактику правонарушений в сфере миграции и противодействие экстремисткой деятельности, сообщает УМВД России по Мурманской области. Цель операция «Северный туризм» - установить нарушителей и обеспечить безопасность местных жителей и гостей региона.