Оперативка: от уборки снега и субботниках до реализации проекта «Арктическая школа» и Единой карте жителя Мурманской области

На оперативном совещании правительства Мурманской области обсудили вопросы уборки снега, подготовки к следующему году и проведения общественных субботников. Рассмотрели вопросы про строительство социальных объектов в регионе и о реализации программы «Арктическая школа».

Министр образования Мурманской области объявила учреждения-победителей, которые в этом году будут реализовывать свои проекты.

Несмотря на то, что на календаре уже апрель, весна не торопится приходить в Мурманскую область. За окном минус и падает снег, который доставил немало хлопот коммунальным службам этой зимой. Так, за зимний сезон специалисты вывезли с улично-дорожной сети и из дворовых территорий Мурманской области более 1,5 млн кубометров снега.

Алла Истомина, заместитель губернатора - министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «К уборке придомовых территорий еженедельно привлекаются в среднем 150 единиц техники и более 2000 работников управляющих компаний. Осуществляется очистка от снега и наледи более 960 муниципальных лестниц для передвижения пешеходов, 1780 кровель, 2250 подъездов к контейнерным площадкам. В текущем зимнем периоде с учётом аномальных погодных условий и рекордного количества выпавшего снега системой мониторинга создано почти 40 тысяч заданий».

Кроме того, в Мурманской области продолжают обновлять парк техники для уборки снега. Так, в 2024 году в муниципалитеты направили 10 единиц спецтехники. Всего на средства областного бюджета приобретено 70 машин для повышения качества уборки и содержания территорий по всему региону.

Алла Истомина, заместитель губернатора - министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Ведётся учёт дорожной техники: на сегодняшний день в системе контролируется 782 единицы техники. По данным системы мониторинга, на территории области для уборки улично-дорожной сети в зимний период задействовано 675 транспортных средств. В среднем в неделю на механизированную уборку направляется не менее 300 единиц техники».

А чтобы после того, как снег растает, города региона были красивыми и чистыми в области в рамках всероссийской акции по благоустройству организуют весенние субботники.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Даты проведения субботников, конечно, будут зависеть от климатических условий. С учётом прогнозов погоды прошу определять эти даты в муниципалитетах».

А чтобы северяне жили не только в чистых, но и в благоустроенных городах, за последние 6 лет в Мурманской области построили и капитально отремонтировали 235 социальных объектов, а ещё 77 находятся в активной стадии. В школах и детских садах проведён не просто ремонт, а созданы современные условия для обучения юных северян.

Александра Карпова, и.о. министра строительства Мурманской области: «В 2025 году под контролем министерства реализуется 77 мероприятий по разработке проектной документации, строительства, реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов. Все работы проводятся в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» и направлены на улучшения качества жизни северян»,

Кроме того, в мурманской области продолжается развитие проекта «Арктическая школа», в рамках которого в регионе ремонтируют и преобразуют пространства в образовательных учреждениях. В 2025 году на эти цели направят 200 миллионов рублей, а за время действия проекта в школах Кольского заполярья появилось около 300 современных площадок.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «На конкурсный отбор, отмечу, было подано 99 заявок: 56- от школ на предоставление 33 грантов, 31 заявка - от детских садов на предоставление 20 грантов и 12 заявок - от организаций дополнительного образования. Определено 60 получателей гранта».

На оперативном совещании губернатор Мурманской области напомнил о том, что в регионе действует Единая карта жителя, по которой можно получить доступ к определенным видам услуг. Например, она заменила бумажные проездные билеты для учащихся. В проекте принимают участие более 100 компаний, которые предоставляют особые условия лояльности держателям таких карточек.