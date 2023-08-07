В парке «Патриот» Северного флота состоится гонка «Герои Севера – Заполярный рубеж»В Мурманск прибыл ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.23 19:30

Оперативка расставляет приоритеты: оперативно устраняем замечания северян по итогам «прямой линии» губернатора, активно готовимся к отопительному сезону и подводим итоги социальной работы

Итоги «прямой линии» подвел губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания, которое традиционно состоялось в понедельник утром. Также на встрече областного правительства была озвучена информация о предстоящем отопительном сезоне, ремонтах придомовых территорий и безработице.

Андрей Чибис провёл «прямой линию» в воскресенье. За три часа эфира он ответил на 66 вопросов. Немалая часть вопросов касалась темы ЖКХ.

Глава региона поблагодарил северян за активную позицию. Так, житель Североморска сообщил, что на улице Инженерной, 4 каждый год течёт крыша. Исполняющая обязанности главы ЗАТО Анна Клапоцкая пояснила, что последствия залития устранены, а ремонт в подъезде выполнят в ближайшее время.

«Договорились, что управляющая компания выйдет на связь с супругой заявителя. Буквально на завтра намечена встреча, чтобы посмотреть, есть ли работы, которые необходимо выполнить по результатам залития непосредственно в жилом помещении, в котором проживает заявитель», - сообщила Анна Клапоцкая.

А жители нескольких домов в Мурманске на улице Карла Маркса и посетители поликлиники, расположенной рядом, пожаловались на плохое состояние дороги у медучреждения и во дворе. Также северяне опасаются, что территория не будет в дальнейшем благоустроена после ремонта теплотрассы.

Валентина Доцник, и.о. главы администрации Мурманска: «В этом году в городе реализуется масштабный проект. Специалисты АО «МЭС» ведут ремонт тепловых сетей. В данном случае причины жалоб заключаются в этом. Согласно контракту, срок завершения работ 20 августа, а восстановления благоустройства 30 сентября».

В ходе «прямой линии» губернатор поднял тему плана по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в Мурманской области. Он уже выполнен на 62%.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что всего в этом году благоустраиваем дворы 122 многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено свыше 570 миллионов рублей. Причём более 76% этих средств заложены в областном бюджете».

Ямочный ремонт запланирован на территории дворовых проездов 333 многоквартирных домов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: ««До середины осени в планах установить 74 таких комплекса в 13 наших муниципалитетах».

Как прозвучало во время оперативного совещания, подготовка к отопительному периоду в Мурманской области и Приморском районе проходит в хорошем темпе. К началу осени в Заполярье необходимо привести в надлежащее состояние более 7 тысяч единиц жилого фонда, 119 котельных и 11 тысяч км. инженерных сетей. Больше половины работ уже выполнены. В рамках соглашения о сотрудничестве между правительством региона и военно-гражданской администрацией Приморского района продолжается работа по подготовке инженерных систем и объектов коммунальной инфраструктуры местных населённых пунктов к грядущему отопительному периоду.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На данный момент уже заменены насосы на скважинах трёх водокомплексов, идёт подготовка к установке водонапорной башни в селе Орловка, в Приморск доставлены две блочно-модульные котельные, а в школу в Новоалексеевке доставлен и подключён газовый котел».

Уровень безработицы в Мурманской области стал ниже среднероссийского. Сейчас он составляет примерно 0,6%.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня на оперативке мы рассмотрим итоги первого полугодия в части реализации мероприятий плана «На Севере – жить» по блоку «Социальная поддержка». В регионе достигнуто значение 0,64% по одному из важных показателей – снижению уровня регистрируемой безработицы. Сейчас среднероссийский уровень 0,7%».

Одним из мероприятий, направленных на снижение напряженности на региональном рынке труда, остается проект «Работа рядом». С 2020 по 2022 годы в рамках него трудоустроены 18 тысяч человек. В этом году участие в проекте уже приняли более 3 тысяч жителей области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рост вакансий и феминизация: обзор судостроительной отрасли за первое полугодие
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
-Правовая консультация (18+)Договор дороже денег: как оформить отношения с работодателем
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кредиты на образование положительно оценивает только каждый восьмой экономически активный россиянин-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 2,22 рубля, доллар укрепился почти на 1,76 рубля-PRO Энергетику (18+)Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила специалистам КАЭС увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» отмечает высокий уровень платёжной дисциплины своих клиентов-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам о новых штрафах за нарушения в воинском учёте и что ждёт в связи с этим работодателей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика