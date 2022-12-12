Оперативка: северян поздравили с Днём Конституции, поблагодарили за участие в благотворительности, попросили поделиться своими идеями по благоустройству городов и посёлков

Три недели, оставшиеся до нового года, не повод расслабляется, уверены участники оперативного совещания в региональном правительстве. Встреча министров и губернатора была богата докладами и темами для обсуждения.

Прежде всего, участники поговорили о поддержке медиков и студентов лечебных образовательных учреждений готовых работать в нашем регионе, а напоследок обсудили благотворительные акции, в которых может принять участие каждый.

Во время оперативного совещания губернатор поздравил с Днём Конституции, похвалил северян за активную позицию по отношению к благоустройству. И напомнил, что сейчас на портале «Мой Север» можно высказать свои идею, которая вполне, вероятно, изменит облик Мурманска или любого другого города Заполярья. Из бюджета на эти цели выделено 100 миллионов рублей. Что касается верстки главного финансового документа на будущий год, то глава региона внёс несколько законопроектов. Первый - обеспечит компенсацию платы за аренду жилья для дефицитных категорий медработников. Второй - предусматривает повышение стипендии в 2 раза ординаторам и студентам медвузов, проходящим целевую подготовку в регионе. Также им компенсируют проезд к месту практики и аренду жилья. Студенты медколледжей тоже будут получать региональную стипендию.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уверен, что наши коллеги - депутаты облдумы поддержат эти инициативы и примут законопроект уже на это неделе. И все эти нормы вступят в силу со следующего года, заработают со следующего года. Мы так же обсудим тему туризма, рассмотрим предложения, которые есть у нашего комитета, для того чтобы досуг был насыщенным и для наших гостей, и для жителей».

Так, 17 декабря запустят «Лыжную стрелу». Электричка Мурманск - Апатиты - Мурманск будет курсировать до 30 апреля. Для гостей Кировска разработали стыковочное расписание автобусов. Также возобновит движение поезд Москва-Апатиты-Москва.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С полным расписанием движения поездов можно ознакомиться на сайте РЖД, а что касается нашего регионального, то на сайте Минтранса. Так же запустили социальный экскурсии для семей мобилизованных и участников спецоперации.

Обсудили участники оперативного совещания и благотворительные проекты. Так, в рамках акции «Коробка храбрости» собрано 8 тысяч подарков. Их уже передают в больницы. Дети, проходящие лечение, смогут выбрать любую понравившуюся игрушку. Также стартовала традиционная благотворительная акция «Новогоднее чудо». Каждый может исполнить мечту ребёнка из социального учреждения области. Для этого достаточно снять открытку с одной из специальных ёлок, которые установлены в торговом центре «Плазма», универмаге «Волна», фитнес-центре «X-Fit», в ЦУРе и в здании правительства Мурманской области. В прошлом году неравнодушные северяне приобрели почти 500 новогодних сюрпризов.