Оперативная группа мурманской полиции отправилась в командировку на Северный Кавказ

В служебную командировку уехали более сорока сотрудников УМВД России по Мурманской области. Полицейские в составе оперативной группы на полгода убыли в Республику Ингушетия обеспечивать правопорядок и общественную безопасность.

Для несения службы в сложных условиях все сотрудники прошли боевую и психологическую подготовку.

Перед отправлением состоялся строевой смотр. Командиры проверили внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение. Руководству УМВД России по Мурманской области доложили о готовности личного состава.

Начальник УМВД России по Мурманской области полковник полиции Виталий Зайков пожелал личному составу оперативной группы спокойной командировки и, по многолетней сложившейся традиции, вручил командиру оперативной группы два флага – Российской Федерации и Мурманской области.

После построения на железнодорожном перроне личный состав смог попрощаться с родными и близкими. Полицейские вернутся на родную землю уже зимой.

Стоит отметить, что работу полицейских Мурманской области в южном регионе страны традиционно высоко оценивает руководство органов внутренних дел. За успехи в профессиональной деятельности сотрудники неоднократно отмечены наградами МВД России.