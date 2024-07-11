Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали двух мужчин, совершивших в Мурманске разбойное нападение

Оно произошло в подъезде одного из многоквартирных домов по улице Фестивальной.

Поздно вечером к горожанину подошли неизвестные, угрожая ножом и пистолетом, стали требовать имущество. Молодой человек передал грабителям портфель, в котором был дорогой смартфон, одежда и личные вещи. Получив желаемое, подозреваемые скрылись.

Нарушителями оказались двое 21-летних, ранее не судимых мурманчан. Они объяснили свой поступок внезапно возникшей неприязнью к потерпевшему, а также финансовыми трудностями.

Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «В отношении мурманчан возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».