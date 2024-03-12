Оперативники установили и задержали подозреваемого в краже кошелька

Пожилая жительница Умбы забыла свой кошелёк в одной из аптек Кандалакши.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что за потерпевшей к окну выдачи покупок подошёл неизвестный мужчина. Он видел, что пенсионерка забыла кошелёк, но не стал ей об этом сообщать и присвоил имущество себе.

Сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего жителя Кандалакши, который к тому времени успел потратить наличные и даже оплатил несколько покупок бесконтактной картой.

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.