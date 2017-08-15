Оперативно о главном: зима не за горами, проект «Ямал СПГ» стартовал, пошли деньги в МАГУ

Подготовка к отопительному сезону, вопросы финансирования МАГУ, запуск единой информационной системы государственного обеспечения и многое другое - в правительстве Мурманской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Марины Ковтун.

На прошлом еженедельном оперативном совещании у главы региона возникли вопросы к ряду муниципалитетов в связи с недочётами в подготовке к отопительному сезону. Сейчас ошибки в большинстве своём уже устранены. В течение минувшей недели комиссия работала в Заполярном, Печенге и Заозёрске. Подготовка инженерных сетей к холодному времени года в этих городах, сообщил министр ЖКХ и энергетики Мурманской области, идёт по плану.

Отдельно участники заседания обсудили вопрос подготовки к зиме объектов Министерства обороны, так называемая 10-я площадка. Представитель её доложил, что они готовы к опрессовке сетей. Отдельно этот вопрос рассматривали, потому что в прошлом году наибольшее количество аварий, в том числе, которые повлекли за собой остановку котельной, пришлись и на 10-ю площадку, где нет жилого фонда.

Подняли на совещании и вопрос, связанный с реализацией проекта «Ямал СПГ». Его частью является создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке на западном берегу Кольского залива. Первую линию верфи планируется запустить уже в 2019 году.

- Компания «Кольская верфь» уже приступила к подготовительным работам на площадке в селе Белокаменка Кольского района, - доложила Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Недавно с первым заместителем губернатора Алексеем Михайловичем Тюкавиным мы были на площадке, там ведётся активная работа, масштабы которой действительно впечатляют. Недавно компания провела первые взрывные работы на этом участке. По оценкам подрядной организации для создания площадки под строительство верфи необходимо вывезти порядка 12 миллионов кубометров грунта и скальной породы.

Появление таких масштабных проектов требует наличия в регионе качественных кадров. Помочь в этом может опорный вуз Мурманской области - МАГУ. Недавно университет стал победителем федерального конкурса отбора программ развития опорных университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического развития субъектов страны. По условиям конкурса учебное заведение должно в течение трёх лет получить порядка 300 млн рублей.

- Финансирование программы уже началось. Действительно, пришло 75 миллионов рублей из федерального бюджета, - сообщил Андрей Сергеев, ректор МАГУ. - До конца этого года мы получим почти 100 миллионов. Но это только часть средств, которые будут израсходованы на формирование программы опорного вуза. Будут привлечены ещё средства самого университета и средства спонсорских организаций. В частности, у нас заключена четырёхлетняя программа по Кировскому филиалу с компанией «ФосАгро» на 146 миллионов рублей.

Также на совещании обсудили вопросы внедрения единой государственной информационной системы социального обеспечения. Она должна будет объединить информацию обо всех мерах социальной поддержки, предоставляемых как на федеральном, так и на региональном уровне. Предполагается, что система начнёт работать с 1 января 2018 года.