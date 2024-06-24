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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.06.24 19:30

Оперативное совещание – от реновации ЗАТО до Дня молодёжи

Сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона обсудили итоги поездки губернатора в ЗАТО город Заозерск и вопросы благоустройства дворов, и расширение рамок использования материнского капитала для многодетных семей. А ещё рассмотрели темы приёмной кампании в вузах и проведения фестивалей для выпускников.

Началось оперативное совещание в стенах правительства региона с минуты молчания в память о погибших во время терактов в Севастополе, Махачкале и Дербенте 23 июня. Андрей Чибис выразил соболезнования родным погибших.

После глава региона подвёл итоги своей рабочей поездки в Заозерск, где у него состоялась встреча с жителями города.

За несколько последних лет здесь были отремонтированы 157 квартир для военнослужащих, в котельной завершается капремонт, там уже заменены устаревшие котлы на современные. В порядок приведена городская площадь, пешеходные зоны и аллеи. Был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, установлено 12 детских игровых и спортивных комплексов, включая скейт-парк, создан виртуальный концертный зал и открыты современные молодёжные пространства «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», которые пользуются большой популярностью.

В рамках программы по реновации ЗАТО город подводников продолжит активно развиваться, чтобы ещё больше улучшить качество жизни проживаемых там людей.

Обновление дворов в регионе так же внесли в топ вопросов, обсуждаемых на совещании. В Мурманской области в этом году благоустроят дворовые территории у 66 многоквартирных домов и отремонтируют более 400 подъездов – объем работ большой. Однако, горожане видят результат, а это, как говорится, главное.

Мария Гаврилова, заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «В этом году состоялся ещё один конкурсный отбор программы на «Севере - твой проект»…

Лето – в вузах стартовала приёмная кампания. В этом году в образовательных учреждениях 7 тысяч мест, из них 57 процентов бюджетные места в колледжах. В приоритете инженерное дело, технические науки, здравоохранение, медицинские и педагогические специальности. С этого года введены и новые программы: электромонтажник слаботочных систем, интеллектуальные интегрированные системы, профессиональное обучение (по отраслям), информационное моделирование в строительстве. На текущий момент заключено порядка 200 соглашений о сотрудничестве с предприятиями.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Важно, что предприятия участвуют в разработке совместных программ, в обновлении инфраструктуры. Более 9 тысяч обучающихся получают различные виды стипендий. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и членам их семей».

На оперативном совещании озвучили программы двух крупных фестивалей для выпускников, которые состоятся уже на этой неделе. Фестиваль «Арктический берег» для бывших школьников запланирован на 28 июня. Площадкой для него станет Поморская набережная в Коле, она примет более трёх с половиной тысяч молодых ребят со всего региона. Для них будут организованы фотозоны, интерактивные площадки и образовательные пространства. А 29 июня на площади Пять Углов состоится День молодёжи.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Всех посетителей ждут, как уже говорили, девять интерактивных площадок».

Вопрос расширения возможностей использования материального капитала для многодетных семей стал ещё одной темой, которую поднял на совещании глава региона.

В прошлом году в Мурманской области было выдано более 1,5 тысячи сертификатов. Вся необходимая и подробная информация по маткапиталу опубликована на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.

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