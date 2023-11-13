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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.23 19:30

Оперативное совещание 13 ноября: о важных датах и победителях конкурса «Губернаторский старт»

Сегодня исполнилось ровно сто лет Министерству спорта Мурманской области, три года отметил центр управления регионом, год работы центра поддержки участников СВО и их семей, проекты, получившие поддержку губернатора. О памятных датах и многом другом говорили в понедельник на оперативном совещании правительства Мурманской области.

Министерство спорта области отметило вековой юбилей. Ровно 100 лет назад 13 ноября рассмотрели вопрос о создании Совета физкультуры Мурманской губернии, а спустя 11 лет зародился традиционный Праздник Севера.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы и сейчас продолжаем призывать и побуждать жителей области к занятию спортом, развиваем профессиональный спорт, чтобы взращивать новых чемпионов. Только за последние пять лет, включая этот год, на блок спорта направлено более 10 млрд рублей».

Помимо Минспорта свой день рождения отмечает Центр Управления регионом. Ему исполнилось три года. За это время команда успела обработать более 245 тысяч обращений, а реакция служб на них не превышает трёх часов.

Артём Марышев, руководитель Центра управления регионом: «При содействии Центра управления регионом введена платформа обратной связи «Госуслуги решаем вместе», на которую уже поступило более 87 тысяч обращений жителей. Благодаря совместной работе Центра правления регионом и органов власти число сообщений с нарушенными сроками исполнения снизилось и стало менее 1%».

Во время оперативного совещания в областном правительстве подвели итоги работы Центра поддержки участников СВО и их семей, который за год помог решить около 15 тысяч вопросов.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Кураторы территориально присутствуют, как вы уже отметили, в 13 муниципальных образованиях. Функционально охватывают всю территорию региона».

Кроме того, в мурманском филиале фонда «Защитники Отечества» продолжает свою работу «Фронтовая гостиная», где опытные участники боевых действий могут пообщаться и поделиться опытом адаптации к гражданской жизни с только что вернувшимися бойцами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас в мае открыт филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Он создан по поручению Президента России. Фонд и центр работают в тесной связке. Оказываем всестороннюю поддержку нашим защитникам и их семьям».

Также на оперативном совещании обсудили 12 проектов, которые стали победителями осеннего этапа конкурса «Губернаторский старт». Каждый из финалистов получит до двух миллионов рублей на реализацию и развитие своих идей.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «В рамках второго конкурсного отбора было допущено 108 заявителей на общую сумму более 120 миллионов рублей».

Мера поддержки будет работать и в будущем, а её финансирование увеличат минимум до 50 миллионов рублей.

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