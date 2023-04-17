Оперативное совещание: будущее есть и у жителей Алакуртти, и у молодёжи региона, или Высокий уровень цифровизации Мурманской области отмечен на федеральном уровне

Сегодня в правительстве Мурманской области рабочая неделя началась с оперативного совещания под руководством губернатора. Андрей Чибис вместе с министрами обсудили актуальные темы. Кроме того, глава региона поделился результатами поездки в Алакуртти.

Началось оперативное совещание с итогов поездки Андрея Чибиса и командующего Северным флотом Александра Моисеева в Алакуртти. В посёлке они осмотрели социальные объекты: новый детский сад на 75 мест, площадку, где в рамках третьего этапа реновации ЗАТО будет построен Дом культуры и оценили ход капитального ремонта кровли в амбулатории. Также Андрей Чибис и Александр Моисеев пообщались с женами участников СВО и с военнослужащими 80-й Арктической отдельной мотострелковой бригады, провели встречу с жителями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ещё раз хочу наших ребят поблагодарить, которые находятся на передовой. Которые с настоящими эмоциями, видя в очередной раз по телемосту своих родных и близких, так трепетно и по-настоящему, сохраняют стержень и настрой на выполнение задач по защите нашей страны».

Как прозвучало во время заседания, Мурманская область победила в номинации «За межрегиональное сотрудничество» национальной премии «Умный город». Но это не всё. Портал «Наш Север» взял «бронзу» в номинации «За лучшее цифровое решение для обратной связи с гражданами», а проект «Единая карта жителя Мурманской области» также занял третье место в номинации «Цифровая карта жителя». Инвестиционный портал региона награждён дипломом лауреата в номинации «За лучшую электронную публичную инвестиционную карту/портал».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Коллектив Минцифры Заполярья, всех тех, кто причастен к реализации проектов и наших партнёров хочу поблагодарить и пожелать им: «Так держать». В части цифровизации ещё большое количество задач и каждый раз нужно повышать качество наших сервисов, не стоять на месте».

Мурманская область вошла в топ-10 российских регионов по количеству заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». С момента старта регистрации на пятый сезон уже поступило более 40 тысяч заявок из всех регионов России и 61 государства. Присоединиться к конкурсу можно до 14 мая, записавшись на официальном сайте.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хочу пожелать успехов нашим жителям, я уверен, что всё получится. Тем более, что уровень активности очень достойный».

В этом году в Мурманской области четыре призёра Всероссийской олимпиады школьников, которые показали высокие результаты в пяти предметах. Губернатор поздравил призёров и напомнил о мерах поддержки для талантливой молодёжи и их наставников.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что победа или призёрство в заключительном этапе даёт право на поступление без экзаменов в любой вуз страны по направлению, которое соответствует профилю олимпиады».

В этом году в Мурманской области увеличено количество бюджетных мест для технических и медицинских специальностей. У абитуриентов есть возможность подавать документы как лично, так и онлайн.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы выделяем бюджетные места, что оплатим за счёт средств областного бюджета. Большое количество мест выделено для ребят, поступающих на инженерное дело, технические науки и техническое дело. На 70 мест увеличен приём на бюджет на медицинские специальности. Для студентов высшего образования предусмотрено свыше 1200 бюджетных мест».

5 млн рублей направят МГТУ на реализацию акселерационной программы для развития студенческого предпринимательства. Это стало возможно благодаря победе вуза в грантовом конкурсе Министерства науки России.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это позволит вовлечь студентов и преподавателей университета в технологическое предпринимательство, сформирует у них навыки не только создания продуктов, но и запуска стартапов. Срок реализации проекта – с сентября по декабрь 2023 года. За это время студентов и преподавателей ждёт насыщенная образовательная программа».

За каждой командой будет закреплён опытный наставник, при сопровождении которого будущие технологические предприниматели смогут уверенно запустить свой проект, а действующие – получить необходимые инвестиции для роста и масштабирования.