Оперативное совещание: День ВМФ отпраздновали прекрасно, пора готовиться к Дню физкультурника

В областном правительстве состоялось оперативное совещание, на котором обсудили ряд вопросов, касающихся празднования Дня физкультурника, цифровизации Мурманской области, а также глава региона Андрей Чибис подвёл итоги поездки в Умбу.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал оперативное совещание со слов благодарности в организации одного из самых главных праздников в регионе - Дня Военно-морского флота.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Праздник получился зрелищным. Для зрителей была организована выставка техники, ярмарка, другой набор мероприятий. Для тех, кто лично не смогли присутствовать, мы организовали трансляцию. Мне коллеги с утра сказали, что только в моих социальных сетях было 33 тысячи просмотров».

Также глава региона Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Умбу и дал ряд поручений по решению поступивших во время встречи с жителями вопросов. В этом населённом пункте губернатор осмотрел медицинские и образовательные учреждения, туристические и строящиеся объекты, а также открыл спортивное пространство «СОПКИ.СПОРТ».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Идёт капитальный ремонт поликлиники и стационарного отделения филиала Кандалакшской ЦРБ. Я помню в каком это было виде. Сейчас это действительно достойный объект здравоохранения на территории посёлка. Также мы открыли в Умбе первый в этом году и восьмой по счёту объект «СОПКИ.СПОРТ» – всё получилось достойно и хорошо, поэтому хочу сказать коллегам за это спасибо».

На территории региона реализуются меры поддержки приоритетных и стратегических инвестиционных проектов. Об итогах их реализации за I полугодие 2023 года рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас 20 проектов включены в реестр инвестиционных проектов Мурманской области. Совокупный объём поддержки составил свыше 15 млрд рублей, это позволило не только создать 3,6 тысячи рабочих мест, но и привлечь в экономику 40 млрд рублей. Это те средства, которые были вложены в рамках реализации этих проектов. Налоговые поступления составили более 25 млрд рублей».

Проекты реализуются в различных сферах экономики - от промышленного производства до объектов социально-бытового назначения. На сегодняшний день 13 проектов уже реализовано, 7 – находятся в стадии реализации.

Также на оперативном совещании с докладом на тему цифровизации региона выступила Вера Орлова, заместитель министра цифрового развития Мурманской области. По её словам, Кольское Заполярье находится в десятке лучших регионов по цифровой трансформации городского хозяйства.

Вера Орлова, заместитель министра цифрового развития Мурманской области: «Продолжается эксплуатация системы мониторинга уборки территории Мурманской области, с помощью системы осуществляется онлайн-мониторинг более 900 транспортных средств, контролируется выполнение заданий на уборку по более чем 89 подрядным организациям».

В МФЦ региона предоставляется 200 государственных и муниципальных услуг. За первые полгода северянам оказали более 15 тысяч услуг. В рамках системы общественного видеонаблюдения и мониторинга установлено свыше 6,5 тысячи видеокамер по Мурманской области, не считая мониторинга объектов строительства и благоустройства.

В рамках оперативного совещания шёл разговор и о деятельности «Движения Первых» в Мурманской области в текущем году.

Мария Чернышева, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области: «Отделения сформированы на базе 76-ти школ, 15-ти колледжей, пяти молодёжных пространств, пяти учреждений дополнительного образования, одной спортивной школы и одного учреждения культуры. Также созданы пять местных отделений муниципальных образований г. Апатиты, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, г. Кировск, г. Мончегорск. За период работы региональным отделением реализованы 24 федеральных проекта».

Ребята уже получили Всероссийские гранты на 4,5 млн рублей, отметил глава региона. Андрей Чибис поручил руководителям министерств и ведомств, а также главам муниципальных образований оказывать организации всю необходимую поддержку и тесно взаимодействовать с активной молодёжью.

Участники совещания перешли к теме спорта.

Более 60 мероприятий состоится в Мурманской области в рамках празднования Дня физкультурника.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «В этом году этот праздник выпадает на 12 августа, напомню, в нашей стране этот праздник отмечается с 1939 года. Август начнётся с футбольных матчей, в рамках чемпионата Мурманской области, чемпионата СЗФО. Игры регионального чемпионата по футболу проходят по отдельному календарю, матчи пройдут с 5 по 30 августа в городах Кандалакша, Оленегорск, Мурманск, Ковдор, Апатиты».

В этот день в разных муниципалитетах Мурманской области будет организована обширная спортивно-массовая и развлекательная программа, пройдут турниры по различным видам спорта, эстафеты, флешмобы и другие виды активностей.

Андрей Чибис подчеркнул, что в этом году Министерство спорта отметило свой 100-летний юбилей, поэтому празднованию Дня физкультурника уделяется большое внимание.