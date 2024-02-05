Оперативное совещание: «Губернаторский старт» стартует, учёных и саамов поддержат, «Витаминизация будет продолжена

Сегодня очередное оперативное совещание прошло в здании правительства Мурманской области. На нём коснулись актуальных тем – предстоящего праздника саамов, витаминизации, обсудили старт приёма заявок на проект «Губернаторский старт», а также поговорили про строительство детских и спортивных площадок в рамках программы «На Севере – твой проект».

Один из вопросов оперативного совещания - благоустройство детских и спортивных площадок в рамках программы «На Севере – твой проект». От муниципалитетов нашего региона поступило 122 заявки. Для участия отобрали 106 проектов из 35 населённых пунктов Мурманской области. На эти инициативы северян выделено150 миллионов рублей.

С этого дня стартовало голосование по выбору мест для установки детских и спортивных площадок, оно продлится до 18 февраля.

Мария Гаврилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «К онлайн-голосованию допущены 106 инициатив. Данные инициативы содержат предложения жителей по обустройству 61-й детской площадки, 31-й спортивной, 10-ти многофункциональных площадок, одной научной площадки и трёх скейт-площадок».

6 февраля начнётся приём заявок на проект «Губернаторский старт». В этом году увеличили сумму для его поддержки до 50 миллионов рублей. Участниками могут стать самозанятые, физические лица, а также представители малого и среднего бизнеса.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Грант «Губернаторский старт» имеет показатели, в случае победы предприниматели обязуются сохранить или создать новые рабочие места, обеспечить уровень заработной платы выше МРОТ и, конечно, вложить собственные средства в проект. Проект должен быть реализован в течении года с даты получения гранта».

Как прозвучало во время заседания, одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить» остаётся развитие научно-исследовательского потенциала Мурманской области. С 2019 года объём бюджетных средств, выделенных на его поддержку, увеличился более чем в 40 раз.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Основными формами поддержки наших учёных являются гранты, премии, стипендии. Кроме того, для них предусмотрены социальные меры поддержки – это участие в региональной программе «Свой дом в Арктике» и компенсация расходов на аренду жилья. Кроме того, правительством Мурманской области уделяется большое внимание развитию инфраструктуры научных организаций университета, в том числе созданию обновленной лабораторной базы для научных исследований».

В преддверии Международного дня саамов министр внутренней политики Мурманской области поделилась некоторыми итогами большой работы по сохранению культурного наследия коренного малочисленного народа Севера. Например, в 2023 году на поддержку саамских оленеводческих хозяйств направили почти 36 миллионов рублей. А площадь участков, предоставленных под северное оленеводство, составляет около 740 тысяч гектаров.

Анна Головина, министр внутренней политики Мурманской области: «В целях сохранения саамской культуры и её популяризации на территории региона ежегодно проводятся национальные праздники, выставки, круглые столы. Мурманским областным центром коренных малочисленных народов Севера ежегодно проводятся тематические мероприятия и оказывается содействие в организации и их проведении общинам. В 2023 году организовано и проведено более 41-го мероприятия различной направленности».

Губернаторская программа «Витаминизация» в городах области начнётся после 20 чисел февраля. Подробнее об этом рассказал министр здравоохранения Мурманской области. Хорошая новость – витамин хватит на всех, а вот с тест-полосками есть проблема, впрочем, уже решаемая.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «От производителя этой системы, которая определяет уровень витамина Д, поступила информация о срыве поставки заграницей реагентов, которые используются для производства тест-полосок. Прошу вашего разрешения запустить второй этап витаминизации по области чуть позже 9 февраля, когда придёт сырьё для производства этих тест-полосок. Ориентировочно поставку обещают в 20-х числах. Витамина Д у нас достаточно, есть производитель в Мурманске, остатки большие».

Обсудили на совещании в правительстве области и об уборке улиц от снега. По данным Центра управления регионом, обращений о плохой расчистке дворов стало заметно меньше.