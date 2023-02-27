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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.23 19:30

Оперативное совещание: кадровые перестановки, общественный транспорт обновляется, спецфонд поможет лучше решать проблемы участников СВО и их семей

Традиционно в начале рабочей недели в правительстве Мурманской области утро началось с оперативного совещания. Главными темами стали кадровые перестановки в рядах вице-губернаторов, итоги и планы по обновлению автопарка, развитие туризма, оказание помощи мобилизованным, а также разговор пошёл о резидентах ТОР и Арктической зоны.

В правительстве Мурманской области вновь кадровые перестановки. Заместитель губернатора и министр цифрового развития Александра Никипелова покидает пост по семейным обстоятельствам. А Юрий Фомин больше не вице-губернатор. Теперь за цифровое развитие региона будет отвечать Мария Гаврилова, а курировать блок образования станет Елена Дягилева. Перемены ждут и общественный транспорт в регионе. Парк техники предприятий-перевозчиков продолжат обновлять.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Доля транспортных средств общественного транспорта не старше 5 лет в регионе составляет 77%. В 2023 году мы планируем выйти на показатель 81%. Для этого будет запущен третий этап и обновлено не менее 30 троллейбусов, работающих на регулярных маршрутах в областном центре».

Во время оперативного совещания Андрей Чибис поблагодарил за организацию в регионе мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. В праздничные дни были организованы и проведены концерты, тематические события, митинги и автопробег.

Губернатор напомнил, что накануне праздника он лично поздравил с праздником участников военной операции.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мне удалось лично доставить груз и пообщаться с бойцами. Ещё раз поздравляю наших защитников с праздником. Благодарю их семьи за поддержку. Ждём всех домой с победой».

Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО Мурманской области за 4 месяца помог решить более 5 тысяч вопросов. Глава региона отметил, что теперь эту работу выводят на федеральный уровень – создан специальный фонд. Значит, появятся новые инструменты, позволяющие качественнее и оперативнее помогать семьям участников СВО и ветеранам спецоперации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы стараемся уделять персональное внимание каждой семье, каждому вопросу. Специальные кураторы работают с такими семьями. Перечень вопросов, с которым люди могут обратиться, неограничен. Ещё раз благодарю тех, кто этим занимается, и ещё раз прошу внимательно относиться к тем вопросам, которые есть».

В 2022 году в Мурманской области отмечен динамичный инвестиционный рост. Более 170 млрд рублей вложили в экономику региона резиденты Арктической зоны РФ и территории опережающего развития «Столица Арктики».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По итогам 2022 года количество резидентов достигло 190. В экономику региона инвестировано более 170 млрд рублей и создано больше 4700 новых рабочих мест. Исходя из проектов, которые сегодня реализуются, до 2030 года ожидается поступление в бюджет налогов более 220 млрд рублей».

Важной вехой в развитии ТОР «Столица Арктики» стало выделение в 2022 году средств федерального бюджета на технологическое присоединение проектов трёх резидентов к электросетевой инфраструктуре. Завершить строительство центров питания и новых ЛЭП на западном берегу Кольского залива планируется к концу 2025 года.

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