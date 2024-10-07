Оперативное совещание началось с поздравления с днём рождения Президента России

7 октября у Президента России Владимира Путина день рождения. И губернатор Мурманской области начал оперативное совещание с поздравлений. Также он подчеркнул, что реализуемые в регионе проекты укрепляют экономику Мурманской области и открывают новые горизонты для жизни северян.

Самого главного человека страны поздравили с днём рождения, северянам нужно срочно «переобувать» автомобили, дороги отремонтировали и в Мурманской области продолжают развивать поддержку пожилых и инвалидов. Эти и другие важные темы обсуждали сегодня в стенах регионального правительства на оперативном совещании.

7 октября у Президента России Владимира Путина день рождения. И губернатор Мурманской области начал оперативное совещание с поздравлений. Также он подчеркнул, что реализуемые в регионе проекты укрепляют экономику Мурманской области и открывают новые горизонты для жизни северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Действительно, такое внимание Арктике уделяет, Мурманской области, поддерживает наши проекты, которые мы сейчас реализуем, такие как газификация, программа реновации ЗАТО, программа развития опорных населённых пунктов Арктики, Мурманский транспортный узел, «Арктическая ипотека», университетский кампус мирового уровня и другие. Желаю Владимиру Владимировичу сил, здоровья и новых свершений на благо России. А наша задача - не подвести президента, выполняя задачи, которые на нас возложены».

Заполярным автомобилистам пора «переобуваться». Губернатор призвал северян в ближайшее время поменять летнюю резину на зимнюю.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Уже вчера это нужно было сделать. Сегодня завозил ребёнка в школу и видел много машин на летней резине. При этом в Апатитах уже выпал снег, региональные трассы покрылись наледью. Обращаюсь ко всем, кто этого ещё не сделал, оперативно меняйте резину на зимнюю».

В Мурманске завершены дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Отремонтировано 27 запланированных объектов. Подрядчики обновили более 153 тысяч кв. метров дорожного полотна на проезжих частях, отремонтировали порядка 12,5 тысячи метров тротуаров и заменили почти 23 тысячи метров бортового камня.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы ремонтируем в этом году более 46 тысяч квадратных метров дорог по всей области. Это в девять раз больше объёмов 2023 года. Выполнено в 2,5 раза больше работ по освещению дорог. В четыре раза больше ремонтов на мостовых сооружениях, по сравнению с тремя предыдущими годами».

Также в рамках президентского нацпроекта в этом году завершены работы на автодороге Умба-Кандалакша. Обновление трасс Кола-Мурмаши, Кандалакша-Полярные Зори на финальной стадии. В рамках стратегического плана «На Севере – жить» ремонтируют объекты местного значения, не вошедшие в национальный проект. Уже обновлена 131 улица в муниципалитетах и мост в Печенгском районе.

Юлия Полиэктова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «На сегодняшний день работы по ремонту дорог завершены на 109 объектах. Свою дорожную кампанию завершили Кировск, Оленегорск, Полярные Зори, Видяево, Заозерск, Терский, Ловозерский и Ковдорский районы».

Участники совещания обсудили реализацию пилотного проекта по созданию в нашей области системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Её реализуют в регионе с 2023 года в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Кольском и Кандалакшском районах на базе 11 учреждений. Комплекс программы включает до 50 услуг.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Её главное отличие состоит в том, что теперь пожилые граждане, частично или полностью утратившие способностью к самообслуживанию, а также люди с инвалидностью получают социальное обслуживание в домашних условиях, а не в стационарных. Также проект позволяет обучать родственников таких граждан грамотному уходу, чтобы они могли оказывать своим близким качественную помощь дома».

Помимо этого, в регионе оснащают пункты проката технических средств реабилитации. Все они предоставляются бесплатно. В этом году численность участников системы долговременного ухода увеличилась до 270 человек.

Сергей Мякишев, и.о. министра труда и социального развития Мурманской области: «Одним из эффектов внедрения системы долговременного эффекта является создание новых рабочих мест, в том числе для родственников, которые ухаживают за пожилыми северянами и инвалидами. На сегодня в учреждениях социального обслуживания трудоустроены 250 помощников по уходу, из них 11 – родственников жителей региона, получающих услуги по уходу».

В Мурманской области реализуют уникальную программу «Зелёный экран». Приём заявок на первый в России одноимённый конкурс экологичного кинопроизводства продлится до 21 октября. А уже 16 ноября на кинофестивале «Северный характер» наградят победителей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важная и нужная инициатива, которая позволит вывести на новый безопасный уровень кинопроизводства не только в Мурманской области, но и во всей Арктике. А кинопроизводство, безусловно, набирает обороты. В том числе благодаря мерам поддержки, которые у нас работают».

В рамках плана «На Севере – жить» за пять лет в Мурманской области поддержано более 150 творческих проектов. Предоставлены киноребейты на 37 млн рублей, а расходы кинокомпаний составили 169 млн.