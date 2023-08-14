Оперативное совещание: о молодёжной политике, итогах реализации программы «На Севере - твой проект» и о росте посещаемости музеев Мурманской области

В областном правительстве традиционно в начале рабочей недели состоялось оперативное совещание. Провела его вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко.

На повестке - итоги реализации стратегического плана «На Севере жить» за первое полугодие в сфере молодёжной политики.

За шесть месяцев текущего года в молодёжных мероприятиях Мурманской области приняли участия 11,5 тысячи человек. В числе ключевых событий: Российская студенческая весна, фестиваль «Молодёжный движ-2023» и «День молодёжи». Мурманск стал одним из 15 городов России, где был организован флагманский фестиваль Росмолодёжи.

Как отметила Оксана Демченко, визитной карточкой региона стали пространства «СОПКИ».

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «За последние два года на территории области порядка 20 таких пространств и в сентябре текущего года мы откроем ещё шесть дополнительных молодёжных пространств «СОПКИ»: в Заозерске, Гаджиево, Никеле, Заполярном, Мурманске. И в итоге у нас инфраструктурой «СОПОК» будем покрыто порядка 95% территории области».

За полгода молодёжные пространства посетили более 80 тысяч человек. Как сообщил Егор Хаценко, одно из направлений развития молодёжной политики - это оказание грантовой поддержки.

Егор Хаценко, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Комитетом ежегодно проводится конкурс на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодёжных, социально значимых проектов и программ. Напомню, что сумма гранта для физических и юридических лиц под реализацию проекта составляет до 400 тысяч рублей, на программу до 1 млн рублей».

В этом году грантовую поддержку получили 17 проектов и программ из них 8 юридических и 9 физических лиц. Ещё одно из направлений молодёжной политики - это развитие системы, портала и мобильного приложения «Молодая Арктика. Сервис помогает сориентироваться, сообщает, когда и где пройдёт интересное событие, чем может быть полезен в качестве волонтёра молодой человек, какие актуальные вакансии, как получить грант и реализовать свою идею.

Также на оперативном совещании рассмотрели промежуточные итоги реализации губернаторской программы «На Севере - твой проект».

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «62 инициативы были выбраны для реализации в этом году, они реализуются на территориях 33 муниципальных образованиях Мурманской области. Самыми популярными стали проекты по ремонту внутридомового оборудования в многоквартирных домах, обустройства придомовых территорий, общественных территорий, мест массового отдыха».

Программу поддержали 37 тысяч северян. Общий объём финансирования из областного бюджета на реализацию составил около 100 млн рублей. Основным направление, которому была оказана поддержка, это ремонт внутридомового имущества.

Анна Головина, министр внутренней политики Мурманской области: «Уже в ходе реализации проекта в этом году в муниципальные образования стали поступать обращения в адрес администрации, в адрес Министерства внутренней политики, чтобы финансирование программы было также увеличено в следующем году».

Анна Головина отметила, что на сегодняшний день реализовано 14 проектов.

В завершении оперативного совещания обсудили тему посещаемости музеев Мурманской области. Вице-губернатор отметила высокую роль, которую играют учреждения культуры в части сохранения культурного и исторического наследия народа России.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «За минувшие три года количество выставок, организованных в Мурманской области, выросло больше чем на 17%, но самое отрадное, что количество гостей этих выставок выросло в 2,5 раза».

До конца этого года Мурманский областной художественный музей будет экспонировать три выставки из собрания Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Тимур Давлетшин, и.о. министра культуры Мурманской области: «В этом году мы прогнозируем увеличение посещаемости, которая будем связана не только с увеличением количества выставочных проектов, но в первую очередь, с повышением их качества и экспонирования предметов музейного фонда Российской Федерации».

Впервые в этом году региональное Министерство культуры предоставляло гранты на реализацию творческих проектов, блок музейное направление. Поддержку в размере более 2 млн рублей получили два проекта некоммерческих организаций. Также в музеях действует программа «Пушкинская карта», которая предоставляет молодым северянам возможность бесплатно посещать выставки и музейные активности.