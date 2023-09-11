Оперативное совещание: о победе на выборах, о поддержке незащищенных слоёв населения, о ежемесячной региональной стипендии студентам-отличникам

В прошедшее воскресенье в 10 муниципальных образованиях Мурманской области выбирали депутатов. А сегодня во время оперативного совещания в региональном правительстве губернатор поблагодарил территориальные избиркомы и всех наблюдателей, которые обеспечили легитимность и отсутствие нарушений на выборных площадках, а сотрудников полиции – за обеспечение безопасности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Поздравляю всех победивших и хочу обозначить, что победа – это доверие, которое оказали наши жители вам, партии и конкретным людям».

Большой блок вопросов совещания касался поддержки незащищенных слоёв населения. Например, около 25 млн рублей из областного бюджета в этом году направлено на финансовую помощь в социальном блоке.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Средства областного бюджета предоставляются в рамках региональных государственных программ «Социальная поддержка» и «Занятость и труд» и распределяются как на конкурсной основе, так и в виде целевых субсидий».

Почти 18 миллионов рублей получили некоммерческие организации. Эти средства пойдут на организацию регионального социального туризма, на проведение культурно-массовых мероприятий, реабилитацию, обновление материально-технической базы, проведение семинаров, фестивалей, обучение, оплату труда, привлечённых специалистов. Отдельной строкой расходов идут расходы на организацию работы диспетчерской службы для инвалидов по слуху в круглосуточном режиме, а часть денег достанется предпринимателям, решившим обустроить для людей с ограниченными возможностями рабочие места.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Вопрос трудоустройства инвалидов - одна из самых непростых тем. Здесь у нас предусмотрено 4,5 миллиона рублей».

Поддержку окажут в этом году и более чем 230 студентам-отличникам в Мурманской области. Они будут получать ежемесячную региональную стипендию в 10 тысяч рублей. До этого такая мера поддержки действовала для успешных в учёбе воспитанников колледжей и техникумов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы видим, как стипендия стала хорошим стимулом… В этом учебном году больше чем на 40% увеличилось количество студентов-отличников».

Кроме этого, глава региона рассказал о соревновании разработчиков «На Севере – кодить!». Для участия уже подано более 300 заявок. Призовой фонд хакатона почти миллион рублей. Конкурс пройдёт с 15 по 23 сентября.