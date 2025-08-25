Оперативное совещание: от готовности к началу учебного года и до доступности мобильного Интернета

Готовность школ к первому сентября, строительство кампуса мирового уровня в МАУ, создание арктического курорта в Териберке и перебои в работе мобильного интернета – вопросы, которые были в центре внимания участников оперативного совещания в региональном правительстве.

К новому учебному году в вузе, сузах, школах и детских садах региона обновили более 500 пространств. Одной из главных тем оперативного совещания в этот раз стала готовность образовательных учреждений к новому учебному году.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этих учреждениях учатся почти 74 тысячи детей и студентов. На эти цели направлено более 3,5 млрд рублей. Объём инвестиций очень большой. Сфера образования всегда является приоритетной при формировании бюджета. Мы активно вкладываемся в качество образовательной среды, потому что юные северяне – это наше будущее, будущее Арктики и нашей страны. Конечно, мы также стараемся, чтобы больший объём ресурсов для этих целей был получен из федерального бюджета».

1 сентября откроется уникальный для региона Губернаторский лицей, а 12 школ встретят учеников в зданиях, в которых прошёл капитальный ремонт. В этом году уже заработает первая часть берегового учебно-тренировочного центра - это часть проекта по созданию кампуса на территории МАУ. Данный объект крайне важен для освоения ряда морских специальностей. Кроме того, в Мурманском арктическом университете модернизированы десятки помещений, появились медицинский аккредитационно-симуляционный центр и современные исследовательские лаборатории.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всё, что касается медицины, крайне важно. Новые площадки нужны и для тех, кто заканчивает наш университет, а в этом году, кстати, был первый выпуск медиков в МАУ, а также для действующих медработников. Теперь они имеют возможность проходить там различные проверки квалификации».

Глава региона подчеркнул, что благодаря таким новшествам в сфере образования Мурманская область занимает 8-е место в России по ключевому элементу – образованию и развитию, а также входит в топ -25 в России по качеству общего образования.

Как прозвучало на совещании, в понедельник, 1 сентября, оперативное совещание проводиться не будет, чтобы все могли уделить время своим детям и вместе встретить этот важный день.

А ещё Мурманская область получит 502 млн рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт пяти колледжей региона. Но это будущее, пока же главный вопрос, готовы ли образовательные заведения региона к учебному году?

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «Рисков нет».

Глава региона во время недавнего рабочего выезда в Териберку заглянул в местные школу и детский сад. Образовательные учреждения обновили, а вот Дом культуры села требует перезагрузки, отметил глава региона. Но главная цель визита- это объекты социальной и туристической инфраструктуры. Задача сделать из этого места современный и уютный арктический курорт.

Ещё более доступной и популярной Териберка станет благодаря новой дороге, ремонт которой находится в завершающей стадии.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша общая задача – превратить Териберку в современный, но очень уютный арктический курорт. Вчера пообщался с предпринимателями. Радует, что среди них много неравнодушных людей, искренне влюбленных в север и его историю. Они готовы созидать, делать классные проекты, а не только зарабатывать».

В Териберке появляются новые объекты размещения и общепита, современные маломерные суда и причальная инфраструктура. В этом году село стало одним из победителей X Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды и получит серьёзную федеральную поддержку – более 30 млн рублей на реализацию проекта по благоустройству общественных пространств.

Работы здесь начнут в будущем году, а вот в Мурманске обновление идёт полным ход - речь о площади Пять Углов.

Обсудили участники оперативного совещания и вопросы, связанные с ограничением мобильного Интернета. В Мурманской временно снижена его скорость. Это сделано в целях безопасности граждан и защиты общественного порядка. При стабилизации ситуации ограничительные меры будут сняты.

Глава региона поручил руководству муниципалитетов совместно с Минцифры проверить, как работает вай-фай в общественных местах, а также оперативно сделать его там, где это ещё не сделано.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы совместно с Минцифры и «Ростелекомом» поднимали вопрос о том, где нужно отработать оперативное подключение тех домов, особенно в наших гарнизонах, где будут продолжаться ограничения с Интернетом».

По мнению главы региона доступ в Сеть очень важен для обучения детей, да, и бизнес ощущает немало проблем во время его перебоев.