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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.21 19:30

Оперативное совещание: от награждения до QR-кодов

Как работают QR-коды в Мурманской области? Где их можно получить? Поддержка бизнеса, горячая вода в Ленинском районе и многие другие важные вопросы обсудили сегодня министры с губернатором на оперативном совещании.

Началось оперативное совещание с церемонии награждения. Андрей Чибис вручил благодарность Министерства строительства и ЖКХ России начальнику отдела государственного и строительного надзора регионального Минстроя Марине Ермаковой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Стаж у Марины Александровны в Минстрое большой, отвечает она за важнейший блок – оценку строительных проектов и их ввод в эксплуатацию. Это очень ответственная работа. Поздравляю, Марина Александровна, с тем, что и федеральное министерство отметило Ваш профессионализм и вклад в развитие нашей строительной отрасли».

Но не только в строительной сфере наш регион может достигать успехов. Два дня осталось для голосования за Мурманскую область на сайте Национальной спортивной премии. Оно проходит онлайн, итоги станут известны уже 3 ноября.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это одна из самых престижных наград в области спорта в России. Акция проводится Министерством спорта в 12-й раз. В этом году наша область вошла в шестёрку сильнейших по итогам первого этапа всероссийского конкурса в номинации «За вклад в развитие спорта».

Говоря о достижениях, нельзя не отметить, что в Ленинском округе Мурманска завершён первый этап проекта по переводу на закрытую систему горячего водоснабжения многоквартирных домов. Напомним, когда этот район строили, подключение потребителей было спроектировано напрямую от котельных. Но такое водоснабжение не соответствует современным нормам, теперь в многоэтажках устанавливают индивидуальные теплопункты. За этот год 29 домов переведены на закрытую систему горячего водоснабжения.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Всего программа рассчитана до конца 2025 года. В результате 471 дом будет обеспечен индивидуальными тепловыми пунктами, в том числе более 40 домов в жилом районе Росляково. И порядка 70 тысяч мурманчан получат качественную горячую воду».

На совещании так же стало известно, что вице-губернатор Юрий Сердечкин возглавит Координационный совет по социально-экономическому развитию Мурманска. Это решение озвучил глава региона и поручил подготовить список обновленного состава совета. Он будет работать для конкретизации мероприятий в Мурманске. Это стало вновь актуально с учётом увеличения финансирования.

Губернатор рассказал, что правительство России запустило второй этап программы поддержки бизнеса ФОТ 3.0. Теперь владельцы своего дела смогут получить льготный кредит под 3% на полтора года из расчёта один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Первые полгода можно ничего не платить, а затем погашать заём равными долями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу всех коллег из Министерства развития Арктики и экономики внимательно следить за тем, как в регионе реализуется программа. Напомню, что председателем правительства подписано соответствующее распоряжение. И на эти цели выделено 20 млрд рублей».

Напомним, что Мурманская область теперь живет с QR-кодами. Приложение для их проверки уже используют 240 организаций. Для посещения общественных мест необходимо предъявить документ о наличии прививки от COVID-19, о перенесенном заболевании, об отрицательном результате ПЦР-теста или с медотводом от вакцинации. Чтобы исключить использование клиентами поддельных сертификатов, в области работает специальное мобильное приложение для сферы услуг.

QR-код присваивается документам, сформированным на портале «Госуслуги». Более 870 северян получили помощь в МФЦ в оформлении «ковидных» документов. Это новый вид услуг. Специалисты помогают получить и распечатать QR-код тем, кто сам не может это сделать. Ещё помощь готовы оказать добровольцы.

В Мурманской области продолжает работать штаб акции #МЫВМЕСТЕ. Невакцинированные пожилые северяне старше 60 лет, которые сидят на самоизоляции, получают поддержку от волонтёров.

Но не все северяне готовы соблюдать установленные правила. В минувшие выходные в муниципалитетах проверили организации на соблюдение правил эпидбезопасности. Всего было выявлено порядка 80 нарушений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В адрес владельцев составлены протоколы об административных правонарушениях. Коллеги, я прошу всех обратить внимание, мы эти проверки продолжим. Правило должны соблюдать все».

Несмотря на выявленные нарушения в правительстве отмечают и сознательность остальных граждан. В регионе вдвое выросли темпы вакцинации. Шансы стабилизировать ситуацию повысились. Для удобства людей принято решение о функционировании мобильных прививочных пунктов и в будни дни, причём с увеличенным режимом работы - с 11 до 21 часа.

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