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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.05.23 19:30

Оперативное совещание: подвели итоги праздничных мероприятий, посвящённых 85-летию Мурманской области, готовимся к VII Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ» и другим соревнованиям

Программу «Свой дом в Арктике» продлевают, а связи с Беларусью расширяют. Какие еще изменения произошли в Мурманской области, об этом поговорили на оперативном совещании в региональном правительстве.

Андрей Чибис подвёл итоги рабочего визита белорусской делегации во главе с премьер-министром республики Романом Головченко в Мурманскую область. Губернатор отметил, что все ранее обозначенные договоренности чётко исполняются. В этот раз были рассмотрены варианты для строительства в Мурманской области терминала белорусских удобрений, подписано соглашение с «БЕЛАЗом» по созданию регионального ремонтно-сервисного центра. Кроме того, продолжается взаимодействие по общественному транспорту.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Товарооборот между Мурманской областью и Республикой Беларусь растёт ударными темпами. По данным белорусской статистики, по итогам 2022 года достигнут рекордный показатель товарооборота в 286 млн долларов с ростом к уровню 2021 года почти в три раза. Данная позитивная тенденция продолжается».

31 мая завершается голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Уже свой выбор сделали более 82,5 тысячи северян. Высказать своё мнение может каждый житель региона старше 14 лет. Всего на выбор предложен 61 объект и дизайн-проект.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень здорово, что с каждым годом вовлеченность жителей растёт. Программа ФКГС – это отличный инструмент, который даёт дополнительные возможности, чтобы преображать наши города и посёлки».

Андрей Чибис поручил разобраться с проблемой несанкционированных свалок. Только за последнюю неделю Центр управления регионом зафиксировал 167 обращений по данной теме.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «То, что мы рассматриваем на оперативке уборку, значит, что у вас в организации есть сложности, коллеги. И я в комментарии посмотрел, проблема имеет место быть, когда ведутся работы коммунальными службами. Я их тоже прошу внимательно относиться к процессу организации работ».

На реализацию программы «Свой дом в Арктике» выделено ещё 100 миллионов рублей. Проект поддержки пользуется популярностью. Кстати, северяне отдают предпочтение строительству индивидуального жилого дома.

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области: «Программа модернизируется и улучшается в связи с поступающими обращениями граждан».

В Мурманской области стартует летний туристический сезон. Путешествия по северу интересны гостям круглогодично. По данным Мурманскстата, турпоток в Заполярье в 2022 году вырос и составил почти 540 тысяч человек. 

Одно из новых направлений - из Минска, теперь к нам без пересадок могут прилететь жители Беларуси, наши туристы пользуются этим авиарейсом тоже.

Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области: «Благодаря удобной логистике и связям со многими регионами, в том числе и международные рейсы, всё больше туристов имеют возможность приезжать к нам из разных регионов».

В Мурманской области проведут ряд крупных спортивных мероприятий. 4 июня Заполярье примет участие в VII Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ». Также в первый месяц лета в регионе проведут областные чемпионаты и первенства по футболу, спортивному ориентированию, спортивно-прикладному собаководству и альпинизму. А ещё вновь состоится региональный этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». 17 июня состоится пижамный легкоатлетический забег «Сон в Олимпийскую ночь» в Коле.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Старт будет дан с субботы на воскресенье в 00 часов 17 июня. Возраст участников забега неограничен. Дистанция 1,5 км – по силам любому новичку и даже малышам в сопровождении родителей».

Ещё одним крупным событием месяца станет празднование Всероссийского Олимпийского дня. В рамках него в разных муниципалитетах региона проведут соревнования по волейболу, футболу и легкоатлетические забеги. 

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