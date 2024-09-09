Оперативное совещание: погода радует, жилфонд к зиме готов, финансирование ремонтных работ растёт, стартовала вакцинация населения от гриппа, а Териберка ждёт гостей

Муниципалитеты готовятся к отопительную сезону, в регионе стартовала вакцинация против сезонного гриппа, а также стали известны подробности программы фестиваля в Териберке. Эти и другие вопросы рассматривались сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Муниципалитеты Мурманской области на 96% готовы к отопительному сезону. Работа по обновлению объектов коммунальной инфраструктуры в регионе ведётся постоянно. С 2022 года на эти цели было выделено более 1,7 млрд рублей.

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области: «Сначала хотелось бы отметить проекты, работы по которым была начата ещё в 2022 году и будут полностью завершены в 2024 году».

Так, завершится третий этап реконструкции сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива, которая обеспечит качественным водоснабжением жителей Минькино, Междуречья, Абрам-Мыса и Дровяного, а также промышленные предприятия, находящейся на этой территории. Масштабные работы ведут по всему региону. Для обеспечения потребителей чистой водой уже завершён проект на озере Большое Грязненское.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ввели в эксплуатацию новую очистную станцию, которая обеспечивает Росляково, Сафоново и Сафоново-1 чистой водой. А до конца года завершим проект на западном берегу Кольского залива: труба идёт по дну залива и обеспечивает водой и реализуемые проекты и жителей – в совокупности более 17 тысяч человек будут получать чистую воду».

Из областного бюджета выделено 122,5 млн рублей на капитальный ремонт тепловых и электрических сетей в 12 муниципалитетах. К предстоящему отопительному периоду уже подготовлено 108 котельных, и свыше 9 тысяч км инженерных сетей – 95%. Теплогенерирующие организации продолжают формировать запас топлива. Паспорта готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций должны быть получены до 1 ноября. Общая готовность региона к работе в осенне-зимний период составляет свыше 96%. Промыты и опрессованы внутридомовые системы теплоснабжения более 95% многоквартирных домов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С точки зрения подключения домов к теплу, мы договорились, что в этом году решение принимают муниципалитеты в зависимости от погоды. Погода нас пока радует. Поэтому решение вы принимаете самостоятельно в отопительный период, внимательно следя за температурой».

По плану «На Севере – жить» кратно увеличены объёмы работ по коммунальной инфраструктуре и жилищному фонду.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Объемы работ и по коммуналке, и по жилищному фонду кратно увеличены. С 2019 года сократили количество инцидентов на сетях. По ремонту жилфонда: в 4,7 раза выросли объёмы работ по ремонту межпанельных швов, в 2,3 раза – замена розливов центрального отопления и горячего водоснабжения, в 1,9 раза – ремонт отопительных приборов, в 1,5 раза – замена водонагревателей. И при этом объёме работ и коротком периоде без отопления уже промыто и опрессовано 97,8% МКД, а паспорта готовности имеет 95% МКД».

Также на оперативном совещании обсудили ход сезонной прививочной кампания против гриппа. В регионе работает 75 пунктов вакцинации взрослого и детского населения. Прививки уже сделали порядка 10 тысяч жителей региона.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «Особенность вируса гриппа в том, что он мутирует ежегодно. Поэтому появляются штаммы, которые обуславливают невосприимчивость вируса населению. Поэтому ежегодно ВОЗ и институт гриппа в нашей стране изучают, с какой вероятностью и какой штамм будет циркулировать. Исходя из этого, вырабатывают вакцину к тому вирусу, который с высокой долей вероятностью будет циркулировать в этот эпидсезон».

Для вакцинации от гриппа взрослых используют «Совигрипп» и «Флю-М», для детей и беременных женщин – «Ультрикс квадри». Также у северян есть возможность единовременной вакцинации от двух вирусов.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «Мы с большой осторожностью относимся к пневмониям, которые вызывает пневмококк. И в этом году есть возможность одномоментной вакцинации и от пневмококка».

14 и 15 сентября состоится 9-й арктический фестиваль «Териберка». Главная идея нынешнего праздника - бережное отношение к северной природе.

Александр Елисеев, председатель областного комитета по туризму: «Из прежних площадок в старой Териберке останутся две: парковка для личного транспорта, где можно оставить автомобили и доехать на бесплатном трансфере от Дома культуры до места проведения фестиваля. Также вторая площадка в старой Териберке – Дом культуры. Все площадки фестиваля будут размещены в самом природном парке».

В этом парке и состоятся основные события. Будет работать гастрономическая зона, сувенирная ярмарка, площадки с живой акустической музыкой. Запланированы дополнительные туристические программы для гостей области.