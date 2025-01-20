Оперативное совещание правительства: со снегом боремся, тарифы на общественном транспорте повышаем, а витаминизацию населения продолжаем

Судя по прогнозам, снегопады в регионе продолжатся ещё несколько дней. После чего в Заполярье придут морозы. В такие дни лучше отказаться от поездки на частном транспорте и добираться на работу на общественном. Или вовсе остаться дома, если работа допускает дистанционный формат.

Повышение цен на проезд в общественном транспорте, снежный апокалипсис, уборка дорог и вывоз мусора, продление проекта витаминизация, усиление сферы образования в регионе и рост туристического потока… Эти и другие вопросы сегодня были в центре внимания участников оперативного совещания, которое вопреки сильной метели началось вовремя.

После оттепели, которая и так потребовала мобилизации сил коммунальных служб, Мурманскую область накрыли метели. Технике и людям придётся ближайшие недели работать в усиленном режиме, сначала чтобы расчистить, а потом и вывезти снег. А это 23% от месячной нормы осадков.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понятно, что чудес не бывает…».

А ещё по поручению губернатора Андрея Чибиса региональный оператор произведёт перерасчёт платы за оказание коммунальной услуги по адресам, где был допущены срывы графика вывоза отходов.

Судя по прогнозам, снегопады в регионе продолжатся ещё несколько дней. После чего в Заполярье придут морозы. В такие дни лучше отказаться от поездки на частном транспорте и добираться на работу на общественном. Или вовсе остаться дома, если работа допускает дистанционный формат.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Просьба к работодателям, в ситуациях, где это возможно, перевести максимальное количество работников на дистанционный режим, а образовательным учреждениям принимать своевременные решения об отмене занятий».

Впрочем, проезд в автобусах и троллейбусах с 1 февраля подорожает и будет зависеть от способа оплаты: 41 рубль - по карте жителя, 46 рублей - при оплате банковской картой и 50 рублей - при расчёте наличными деньгами. Елена Стукова, председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области: «Сегодня мы планируем утвердить тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом с 1 февраля 2025 года. Напомню, что тарифы оставались неизменными уже два года. За это время объективно выросли расходы организаций-перевозчиков: это минимальный размер оплаты труда, стоимость горюче-смазочных материалов, техническое обслуживание транспортных средств, страхование и так далее. Дальнейшее сдерживание тарифов приведёт к росту убытков транспортных организаций, и, как следствие, к ухудшению качества и бесперебойности оказания услуг населению».

Самыми выгодными останутся тарифы при оплате проезда по Единой карте жителя. Их в Мурманской области уже выдано почти 80 тысяч.

Ещё одна цифра оперативного совещания - 58 тысяч - примерно столько жителей региона прошли обследование на уровень витамина D в рамках проекта «Витаминизация» в прошлом году. Продолжат инициативу и в 2025 году.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «В случае выявления отклонения от нормы по результатам тестирования гражданам предлагается пройти дополнительное обследование состояния здоровья в рамках диспансеризации, что позволит в дальнейшем выявить на ранних стадиях или предотвратить переход в хроническую форму заболеваний, связанных с дефицитом витамина D».

Большую часть обратившихся за услугой составляют женщины. В населённых пунктах Мурманской области открыто 22 пункта витаминизации. Самые востребованные, помимо областного центра, в Апатитах, Мончегорске и Кандалакше. Пациенты с подтверждённым дефицитом витамина Д получают бесплатно БАД местного производителя.

Хорошо финансируется не только здравоохранение, но и сфера образования.

Так, в этом году планируется запуск ещё двух кластеров — строительного и судостроительного. Высшее образование также остаётся в фокусе внимания областного правительства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этой работе нам серьёзно помогает первый вице-премьер правительства России Денис Валентинович Мантуров, в том числе привлечь и внебюджетные ресурсы. Сейчас создаётся Береговой учебно-тренировочный центр, модернизируется Центр морской конвенционной подготовки. Конечно, эти объекты имеют ключевое значение для подтверждения морского признания университета и качественной подготовки студентов».

Кроме того, арктический университет стал победителем конкурса Минпромторга России на создание Арктического центра морских инженерных разработок для судоремонтной отрасли.

В нашем регионе растёт и число туристов. Например, ледокол-музей «Ленин», символ мощи и мирного атома, один из самых популярных корпоративных музеев в стране.

В период новогодних каникул порядка 120 тысяч жителей и гостей Мурманской области отдохнули в регионе. Комитет по туризму отмечает интерес гостей и жителей Заполярья к горнолыжным комплексам региона, которых у нас 11.

Анастасия Иванова, генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области: «Кроме склонов Хибин местами притяжения остаются арт-парк «Таинственный лес», экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» и природный парк «Териберка».

В праздничные дни в гостиничных комплексах города Мурманска степень загрузки достигала 81%. Отдельные гостиницы Мурманска в феврале и марте прогнозируют 100% загрузку номерного фонда, что говорит о необходимости раннего бронирования средств размещения.