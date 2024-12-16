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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.24 19:30

Оперативное совещание: успешно завершили дорожную кампанию, безработица на минимуме, социальных услуг будет больше, новогодние представления продолжаются

Дороги в Мурманской области стали ровнее и безопаснее, безработица сокращается, а меры социальной поддержки увеличиваются. Обо всём этом сегодня шёл разговор на еженедельном оперативном совещании с губернатором Андреем Чибисом.

Безопасность на дрогах зависит не только от своевременной уборки их от снега и наледи, но и от качества самого асфальта. Так, за этот год в регионе обновили более 1 млн кв. метров дорожного полотна, а на восьми автодорогах установлено современное освещение. Об этом говорили на оперативном совещании в региональном правительстве.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Капитальные работы в объёме у нас увеличились в девять раз. Также необходимо отметить, что объёмы работ по ремонту искусственных сооружений в 2024 году в четыре раза выше, чем суммарно по объёму работ за 2021, 2022 и 2023 годах. Объёмы работ по обустройству освещения в этом году также превысили объёмы 2023 года в 2,5 раза».

Кроме ремонта дорог в Мурманской области также обновили более 80% социальных учреждений, а также в 3,5 раза сократилась безработица. Так в рамках проекта «Работа рядом» с 2020 года было создано порядка 31 тысячи временных рабочих мест. А в 2025 году запустят ещё 2 социальных проекта: «Зарплата мамы 2.0» на второго ребёнка для нуждающихся семей и «Родовая сумка». На эти меры поддержки запланировано более 740 млн рублей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «По линии нашего ведомства включено 68 государственных услуг. Из них 17 - это услуги социально значимые, обратиться за которыми можно через единый портал государственных муниципальных услуг. По состоянию на 1 декабря в плановом проценте у нас план стоял перевести 50% массовых социально значимых услуг в электронный вид. Данный показатель на сегодня 74,8%. Очень большую роль в этом сыграло то, что с июля этого года мы запустили новый проект, он называется «Социальный навигатор». Этот проект позволяет любому человеку проверить свои возможности на предмет получения услуг».

Кроме того, в регионе действуют меры поддержки участников СВО и членов их семей. На эти цели в региональном бюджете на 2025 год заложено 900 миллионов рублей. Это и субсидии по программе «Свой дом в Арктике» и освобождение от уплаты пени за услуги ЖКХ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В регионе действует 33 вида помощи для участников СВО и их семей. Также напомню, что в этом году по Указу Президента России размер единовременной материальной помощи в случае заключения контракта с целью участия в СВО увеличен до 400 тысяч рублей».

В завершении оперативного совещания Андрей Чибис напомнил о том, что в Мурманской области стартовала новогодняя кампания, которая охватит более 17 тысяч детей. Например, в Ледовом дворце столицы Заполярья состоялось 6 показов спектакля «Навстречу мечте» и завершились гастроли областных театров в Печенге, Заполярном, Алакуртти и Кандалакше. Артисты областного театра кукол продолжат поздравлять самых юных малышей с праздником. Кроме того, любой желающий может принять участие в акции «Новогоднее чудо» - до 20 декабря можно исполнить желания воспитанников социальных учреждений.

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