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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.23 19:30

Оперативное совещание в правительстве – новые инициативы поддержки северян

За 8 месяцев работы программы «Свой дом в Арктике» в Мурманской области выдано 218 сертификатов. Об этом во время оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. А теперь её ещё и расширят. Воспользоваться приоритетным статусом участников программы смогут молодые учёные. Представители науки получат и другие льготы.

Во время оперативного совещания в правительстве региона Андрей Чибис подвёл промежуточные итоги реализации программы «Свой дом в Арктике». Всего в Мурманской области по ней выдано 218 сертификатов на сумму свыше 258 миллионов рублей. Участники программы получили до 1,5 миллионов рублей на строительство или покупку дома или домокомплекта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Среди получивших сертификаты есть многодетные семьи, участники программы «Гектар Арктики», молодые семьи, получатели материнского капитала, участники СВО, ветераны боевых действий, врачи и учителя».

Теперь в список тех, кто может претендовать на поддержку, внесут и молодых учёных. Они тоже смогут получить средства для строительства дома. Также губернатор сообщил, что молодым представителям научного сообщества будут компенсировать арендную плату или плату за наём жилого помещения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для лиц в возрасте до 35 лет включительно, являющихся научными работниками научных организаций, научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования. А также научными работниками иных организаций, которые осуществляют научную или научно-техническую деятельность. На территории Мурманска мы установим выплату до 20000 рублей. Для других населённых пунктов - 15000 рублей».

Ещё одна тема оперативного совещания - поддержка семей с детьми. На эти цели в этом году направят около 6 миллиардов 700 миллионов рублей. В том числе эти деньги пойдут на выплаты в рамках программы «Зарплата мамы», а также на поддержку нуждающихся семей от периода беременности до достижения ребёнком 17 лет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я хочу отметить, что мы регулярно продумываем и внедряем новые меры поддержки для семей мобилизованных наших участников и участников СВО. Эта работа будет, безусловно, продолжена».

А до 10 марта жители региона могут подать заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Конкурс направлен на повышение статуса семьи. И 48 конкурсных работ уже поступили в адрес регионального Министерства труда и социального развития.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Начиная с 2017 года Мурманская область принимает участие во Всероссийском конкурсе «Семья года», который проходит под девизом «Моя семья, моя Россия». Истории, которые представляются на конкурс, это всегда истории конкретных семей, которые являются не просто примером для своих детей, внуков, но это истории, которые тиражируются на территории региона, а лучшие - на всероссийском уровне. Никто лучше самих семей не расскажет о тех ценностях, которым мы уделяем такое особое внимание».

Затронули на оперативке и вопрос образования. На территории региона сегодня реализуют более 70 проектов в сфере дополнительного образования. На эти цели выделено около 160 миллионов рублей.

Андрей Чибис напомнил, что в этом году в регионе откроют 24 новых образовательных пространства «Уникум». В них школьники смогут углубленно изучать биологию, химию, физику и информатику, а также заниматься научной деятельностью и готовиться к олимпиадам.

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