Оперативное совещание в правительстве прошло на позитивной ноте

Губернатор Мурманской области поздравил коллектив регионального Центра СПИД с победой во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, анонсировал соревнования юных биатлонистов на кубок Анны Богалий «SKIMiR» и представил нового главу регионального Роспотребнадзора.

Новым руководителем Роспотребнадзора в Мурманской области стал Александр Сергеев. Раньше он трудился заместителем главы этой организации и хорошо знаком сотрудникам. Сергеев имеет высшее медицинское образование по специальности медико-профилактическое дело.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «10 лет до этого он был заместителем руководителя нашего Роспотребнадзора. Глубоко во все вопросы погружён. Последние несколько месяцев плотно взаимодействуем в части работы с коронавирусными ограничениями. Я уверен, что в дальнейшем такое плотное сотрудничество и взаимодействие с органами власти, с участниками рынка будет продолжено».

Ещё одной темой оперативного совещания в региональном правительстве стало проведение соревнования среди молодых биатлонистов на кубок Анны Богалий. Состязание стартует он уже в шестой раз. В этом году оно пройдёт в мурманской Долине Уюта, где состоится и открытие кубка. Первый этап продлится с 13 до 20 декабря.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Это первые в России детские спортивные соревнования со взрослым подходом, так как они смоделированы по принципу Кубка мира по биатлону и проводятся по правилам и принципам Кубка мира. Кубок Анны Богалий «SKIMiR» - это большой спортивный праздник-фестиваль со своими традициями и церемониями, эксклюзивными наградами, персональной символикой и особым внимательным отношением к мировой практике спортивной культуры».

Ещё одно спортивное событие в регионе - серия домашних матчей молодёжной хоккейной команды «Арктика». Состоятся они в декабре в рамках национальной молодёжной хоккейной лиги. Мурманчане встретятся с соперниками в Ледовом дворце Мурманска.

А уже 5 декабря на центральной площади Мурманска зажгут новогоднюю иллюминацию на главной ёлке города. Кроме того, сообщил Андрей Чибис, в этом году в городе украсят ещё несколько локаций. Также губернатор призвал глав других муниципалитетов не откладывать украшение городов на последнюю неделю перед Новым годом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В начале декабря новогодние украшения должны везде появиться. А соответствующие уличные красочные мероприятия небольшие могут тоже пройти. С учётом полярной ночи надо добавить хорошего настроения нашим жителям. Прошу, коллеги, обратить на это особое внимание».

И ещё одна хорошая новость: областной Центр СПИД стал лучшим во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший СПИД-Центр – 2021». Наши медики заняли первое место в номинации «Прорыв в профилактике». Губернатор поздравил с достижением коллектив организации.