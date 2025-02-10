Оперативное совещание в региональном правительстве посвятили мерам поддержки молодёжи и учёных Кольского Заполярья

Во время совещания глава региона объявил и о создании Единого грантового центра, и об увеличении единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны.

В Мурманской области в честь 80-й годовщины Победы принято решение увеличить единовременные выплаты для отдельных категорий жителей региона до 80 тысяч рублей. Об этом во время оперативного совещания сообщил глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы склоняем головы перед нашими героями. Спасибо за вашу стойкость, самоотверженность и героизм. Низкий поклон всем, кто защищал Родину, особые слова признательности всем, кто держал оборону Мурманска – на передовой и в тылу. Ваш подвиг жив, а мы сегодня делаем всё, чтобы сохранить нашу страну такой же сильной, мощной и свободной для следующих поколений».

Эта мера поддержки равна федеральной. Ранее указ об единовременной выплате 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны подписал президент. Получить её смогут ветераны и инвалиды, вдовы участников, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. В нашем регионе это 700 человек.

Средства предусмотрены и на грантовую поддержку в рамках губернаторского плана «На Севере – жить».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Молодые северяне могут получить финансовую поддержку на реализацию социальных проектов, развитие бизнеса, творческих инициатив из федерального и регионального бюджетов. Это позволяет им не только воплощать свои идеи, но и активно участвовать в развитии нашей области, – отметил Андрей Чибис. – Только с 2022 года реализовано более 80 проектов, в регион привлечено свыше 114 млн рублей от Росмолодёжи, Президентского фонда, «Движения Первых», Фонда культурных инициатив».

В числе успешных проектов прошлого года – забег добра в поддержку бездомных животных «Лапы в помощь!», инициатива по поддержке детей с серьёзными заболеваниями и одиноких пожилых людей «Точки ДоброПочты рядом». «ДоброПочта», а также проекты «Регата на Мурмане» и «ПЕРВЫЙ бал».

Что касается федеральных грантовых конкурсов, то молодые люди и организации нашей области уже могут подавать заявки. К слову, по поручению губернатора Андрея Чибиса будет создан Единый грантовый центр.

8 февраля в нашей стране отметили День российской науки. Эта тема так же стала одной из главный на совещании. В этом году финансирование научной сферы в регионе превысит 138 млн рублей. Основными формами поддержки учёных остаются гранты, премии, стипендии. Для них также предусмотрены участие в программе «Свой дом в Арктике» и компенсация расходов на аренду жилья. С 2019 года мерами поддержки охвачено более 500 учёных.

Численность сотрудников, выполняющих научные исследования и разработки, составляет в нашем регионе около 1800 человек, одним из ведущих научных центров на территории Мурманской области является КНЦ РАН. По количеству публикаций о результатах научных исследований арктической тематики учёные Кольского научного центра занимают второе место после МГУ.

Одно из наиболее значимых событий прошлого года – открытие научно-исследовательского центра для исследований в области переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд.

Обсудили участники совещания и вопрос проведения праздничных мероприятий, посвящённых предстоящему Дню защитника Отечества – 23 февраля. К празднику в Мурманской области состоятся больше 230 культурных событий.

Также в культурной афише региона — премьера сериала «Челюскин. Первые». Многосерийный фильм расскажет об уникальной спасательной операции в Арктике, которая произошла в 30-х годах прошлого века. Она стала важным этапом в изучении и освоении Арктики. Все мероприятия доступны для молодёжи по «Пушкинской карте», а на афишах размещены QR-коды для удобного приобретения билетов.