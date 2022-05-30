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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.22 19:30

Оперативного совещания для хороших новостей мало!

Защищать леса от пожаров в этом году будут намного качественнее. Финансирование охраны леса увеличено. Об этом и многом другом губернатор Мурманской области сообщил во время оперативного совещания в правительстве. Также Андрей Чибис подвёл итоги проведения первого Форума «КультАрктика» и сообщил о предстоящем ремонте общежития МГТУ.

Защищать леса от пожаров в этом году будут намного качественнее. Финансирование охраны леса увеличено. Об этом и многом другом губернатор Мурманской области сообщил во время оперативного совещания в правительстве. Также Андрей Чибис подвёл итоги проведения первого Форума «КультАрктика» и сообщил о предстоящем ремонте общежития МГТУ.

В Мурманской области состоялся первый Форум «КультАрктика». Он был приурочен ко Дню основания нашего региона. В рамках форума проводились деловые встречи и развлекательные события. Всего состоялось порядка 200 мероприятий, которые посетили около 40 тысяч человек.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Форум и концертная программа с Пелагеей собрали около 20 тысяч северян на улицах нашего города. Кроме того, ко дню рождения Мурманской области именно в нашем регионе был дан старт федерального проекта «Чистая Арктика». В Мурманске, Кировске, Кандалакше более 300 волонтёров провели мероприятия по уборке акватории Кольского и Кандалакшского заливов».

Также Андрей Чибис сообщил, что Мурманская область получила более 146 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие туристической отрасли. Деньги будут выделять предпринимателям на создание модульных кемпингов и автокемпингов. А также на инициативы, направленные на развитие туристической инфраструктуры.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важно, что по оценкам федеральных коллег, все заявки от Мурманской области получили одни из самых высоких баллов на федеральном уровне. И я хочу поблагодарить наших коллег и сотрудников комитета по туризму за такую качественную отработку».

Ещё одна тема - прохождение пожароопасного периода в Мурманской области. С потеплением возрастает и угроза лесных пожаров. На сегодняшний момент организованы маршруты авиационного мониторинга. В Мурманск прибыло два самолёта, которые будут заниматься наблюдением и отслеживать возгорания. Кроме того, в этом году средств на борьбу с лесными пожарами выделено гораздо больше, чем в прошлом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для защиты населённых пунктов от пожаров с земель лесного фонда на территории региона введена зона наблюдения и тушения площадью более 80 тысяч гектаров. Что важно, вместе с федеральным центром мы увеличили существенно деньги на обеспечение охраны лесов от пожаров: в этом году предусмотрено 195 миллионов рублей, что на 70% больше, чем годом ранее».

Получит в этом году дополнительные деньги и МГТУ. Университету окажут поддержку из федерального бюджета на сумму в 39 миллионов рублей. На эти деньги планируется отремонтировать студенческое общежитие.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом году будут отремонтированы 3-й и 4-й этажи в корпусе «К» к началу учебного года. Напомню, что в прошлом году мы 1-й и 2-й этажи отремонтировали. В этом году в летние месяцы мы получим, по сути, обновлённое качественное общежитие для нашего технического университета. И это тоже принципиально важная задача».

Также обсудили вопрос сезонной уборки муниципалитетов, которая продолжается в Мурманской области. За прошедшую неделю городские службы и управляющие компании вывезли с улиц и дворов более 6,5 тысячи кубометров мусора. Ситуация с качеством уборки в городах значительно улучшилась.

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