Оперативным штабом проведено плановое антитеррористическое учение

Организаторы этих учений, наверное, фанатели от кинофильма «Пираты XX века», но нас самом деле все значительно прозаичнее. В Мурманске довольно много судов, будь то танкеры или атомные ледоколы которые могут стать потенциальной мишенью для атаки террористов.

Чтобы такого не произошло, каждый такой объект охраняется, и нарушителям закона нужно трижды подумать, чтобы соваться на борт, ведь в случае возникновения опасности, правоохранительные органы – ФСБ, пограничники, полиция и даже Северный флот, готовы незамедлительно отреагировать. В воздух поднимут вертолёты с группами захвата, к объекту направятся и быстроходные катера. Бойцам нужно всего несколько минут, чтобы подняться на палубу и начать операцию по захвату. Все действия контролируются из специально созданного оперативного штаба.