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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.20 19:30

Оперативный штаб – в помощь предпринимателям в трудное время

Из-за мер и ограничений, связанных с пандемией, малому бизнесу сейчас приходится трудно. Чтобы поддержать предпринимателей, в Мурманской области создан оперативный штаб. За его создание взялось региональное отделение Общероссийской общественной организации «Опора России». Теперь по всем наболевшим вопросам представители малого и среднего бизнеса смогут обратиться в этот штаб. Там они получат необходимые консультации и помощь в решении проблем, возникших из-за пандемии коронавируса.

Важно отметить, что функционирует региональный оперативный штаб только онлайн и по телефону «горячей линии» 202-640. В его работе также принимают участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области, представитель правительства Мурманской области, активисты ОНФ.

Татьяна Уланова, координатор работы штаба поддержки предпринимателей Мурманской области, председатель Мурманского регионального отделения общественной организации «Опора России»: «Сейчас мы ещё набираем добровольцев, которые будут отвечать на звонки. Мы также разработали форму опроса для предпринимателей, куда они могут написать, как пострадал их бизнес. Все это мы систематизируем, отправляем в правительство».

 

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