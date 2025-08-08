Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии

Причиной тому стали проблемы с графиком работы отделения «Почты России» на улице Зои Космодемьянской, 34.

Эти пожилые люди уже несколько дней стоят в очередях на почту, чтобы получить свою пенсию. Проблема в том, что это отделение на улице Зои Космодемьянской в Мурманске постоянно работает не по графику, делятся местные жители. Например, в этом месяце окно для выдачи пенсий открывали буквально на 2-3 часа в день.

Валентина Волик, пенсионер: «А вчера вообще вышел почтальон и сказал, что работать почта сегодня не будет, так как последний оператор заболел. Мы спросили, что делать нам? Они сказали, что мы не знаем, расходитесь. Ну, вот все и разошлись. Я вот у дочери вчера денежку попросила, мне переслали. Но сегодня мне лекарства надо купить и платежи квартирные пошли. А это всё завязано на нашей пенсии».

Но не у всех пенсионеров есть возможность попросить родственников помочь. Одинокие пожилые люди вынуждено затягивают пояса.

Татьяна Трубина, пенсионер: «Я только сама на себя надеюсь, ни на каких родственников. Мужа у меня нет. Сколько ещё так можете протянуть в ожидании? Не знаю сколько. Не знаю даже, что вам и сказать…».

Мы связались с представителями «Почты России», чтобы выяснить причину изменения графика работы отделения, поинтересовались, когда пенсионеры – наши земляки смогут получить свои деньги.

Людмила Чехова, руководитель пресс-службы макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России»: «Сожалению, мы были вынуждены временно изменить график работы почтового отделения на улице Зои Космодемьянской, 34 из-за нехватки сотрудников. Сейчас услуги оказывает подменный сотрудник, который работает в отделении со вторника по субботу с 12 до 19 часов. Клиенты, которые получают пенсии в отделении, могут получить их в свои выплатные дни. Остальным мы доставим пенсии на дом, в установленные сроки».

Представители почты уверяют, что сейчас ведут поиск новых сотрудников. И как только штат будет набран, отделение заработает в обычном режиме.