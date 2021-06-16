Оплачивать квитанции за ЖКХ без комиссии - Почта Банк и Мурманскводоканал заключили договор

Более того, сделать это можно удобным способом - через мобильное приложение или банкомат, а не только в отделениях. Клиентам банка теперь такая услуга доступна.

Середина месяца - горячая пора для сотрудников Почта Банка. Клиенты идут оплачивать коммунальные услуги и их с каждым месяцем всё больше. Всё потому, что оплатить квитанции ЖКХ клиенты банков могут без комиссии. В том числе квитанции Мурманскводоканала. Организации заключили об этом договор.

Валерия Орлова, управляющая Мурманским областным центром АО «Почта Банк»: «На данный момент у нас заключён прямой договор с Мурманскводоканалом. И помимо того, что клиенты могут оплачивать ЖКУ без комиссии, то есть услуги водоканала без комиссии, а ещё и передавать показания счётчиков. Как это можно сделать. Это можно сделать через наше мобильное приложение, через интернет-банк, а также через наше отделение, воспользовавшись банкоматом, либо обратившись к сотруднику».

В мобильном приложении или банкомате Почта Банка оплатить ЖКУ можно, запечатлев QR-код квитанции с помощью камеры мобильника, выбрав поставщика услуг из списка или, указав ИНН организации в соответствующем поле. И удобен такой формат работы не только для клиента, но и для “сотрудников Мурманскводоканала.

Александр Власовских, начальник службы сбыт ГОУП «Мурманскводоканал»: «Нам намного удобнее, потому что до заключения соглашения все платежи, фактически, приходили в разрозненном виде. Приходилось каждый обрабатывать индивидуально. Теперь вся информация от Почта Банка поступает в составе специальных файлов-реестров. В едином формате, который легко и быстро обрабатывать».

Открыть карту - проблем не составит. Сделать это можно в любом отделении АО «Почта Банк» за несколько минут. Выпуск и обслуживание - тоже бесплатные. Также доступна онлайн-карта. Оформить её можно не выходя из дома.