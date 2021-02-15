Оплатить квитанции за услуги ЖКХ можно без комиссии

Это можно сделать через кассы, а также на сайтах или в приложениях ресурсников. Такие возможности доступны всем гражданам и помогают быстро и без наценок расплатиться по счетам.

В этом году изменились условия оплаты услуг ЖКХ. Ранее, комиссию банкам платили не пользователи, а сами ресурсоснабжающие организации. Теперь, согласно новому постановлению, ресурсники делать этого не могут. Такие сборы поверх сумм, указанных в квитанциях, мало кого радуют, но есть сервисы через которые можно оплатить счета без надбавок.

Алёна Кузнецова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Платежи можно оплатить, создав виртуальную карту «Мир», для тех, кто продвинутый на системе ГИС ЖКХ. Она изначально была предназначена для отслеживания и приёма платежей. Часть банков сейчас принимает».

Также сами ресурсники идут навстречу и делают всё возможное для беспроцентной оплаты. Например, АО «Мурманэнергосбыт» сообщает, что сейчас счета за тепло и горячую воду без процентов можно оплатить только в кассах. Однако организация ведёт переговоры с банками-партнёрами о снижении комиссионных процентов или вовсе отмене сбора.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «МЭС»: «Такое сегодня уже возможно в рамках зарплатных проектов. Кроме того, МЭС рассматривает вопрос аренды по стационарным терминалам по приёму денежных средств и увеличивает количество собственных касс. Дополнительные кассы будут открыты в Мурманске, Североморске, Полярном и Кандалакше».

Один из банков, представленных в Мурманске, отменил комиссию для всех держателей своих карт. Оплатить счета за все услуги можно через интернет-банк или мобильное приложение.

Многие северяне старшего возраста, по-прежнему предпочитают оплачивать квитанции лично через кассы, где нет комиссии. Однако специалисты уверяют, что гораздо быстрее это можно сделать на сайте поставщика.

Отметим, что в Госдуме уже готовится законопроект о запрете взимать за оплату ЖКХ комиссию. И, возможно, в скором времени оплачивать услуги абсолютно любом способом станет выгодней.