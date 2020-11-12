Оплатить квитанцию за капремонт в отделениях «Почты России» стало дешевле

Организация отказалась от комиссии за перевод денег. Инициатором изменений выступила Общественная палата Мурманской области, а все затраты взял на себя «Россельхозбанк».

Плата в Фонд капремонта - одна из обязательных статей расхода северян во время оплаты услуг ЖКХ. Рассчитаться с фондом можно разными способами - один из них, прийти в любое отделение «Почты России», провести платёж через кассу. Правда, раньше за такую услугу взимали комиссию. Теперь её не будет.

Юлия Величко, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области: «Во время пандемии очень резко упали доходы у граждан. Любая экономия денежных средств только приветствуется. Мы проанализировали различные обращения, посмотрели практику работы в других регионах, увидели, что есть возможность каким образом помочь: выйти на дирекцию Почты России» по Мурманской области с такой инициативой, чтобы при оплате данной услуги в отделениях почты комиссия при оплате квитанций Фонда капитального ремонта не взималась».

Раньше без комиссии оплатить квитанции Фонда капремонта можно было лишь в «Россельхозбанке». В двух отделениях, работающих в Мурманске, регулярно собирались большие очереди, что в условиях пандемии, конечно же, неприемлемо. В итоге руководство банка тоже пошло навстречу Общественной палате.

Вячеслав Лукиша, региональный директор «Россельхозбанка» в Мурманской области: «Наш банк регулярно участвует в социальной политике региона и поддерживает её. Мы продолжим принимать в наших отделениях платежи без комиссии в пользу Фонда капремонта. Мы поддержим этот проект с «Почтой России» и фондом. И надеемся, что жители Мурманской области оценят его возможности».

В первую очередь заботились о пенсионерах. Ведь в основном оплачивают квитанции через «Почту России» именно они. А в условиях пандемии пожилым людям даже не надо выходить из дома. Почтальон может прийти к ним домой по заявке. При этом заплатить за капремонт можно и наличными, и при помощи платёжного терминала.

Егор Хаценко, директор УФПС Мурманской области: «У нас все почтальоны, которые ходят на доставку, оснащены переносными кассовыми терминалами. Фактически - это такая же касса, как в отделениях связи, где любой желающий на дому может точно также без комиссии оплатить коммунальные услуги».

Вызвать почтальона можно по телефону «горячей линии», указанному на сайте «Почты России». Ежемесячно этой возможностью пользуются порядка 40 тысяч жителей Мурманской области. Теперь, вероятно, количество клиентов увеличится.

Фёдор Денисов, генеральный директор Фонда капитального ремонта в Мурманской области: «К сожалению, ещё платят не все. Но ситуация, относительно 2014 года, когда всё это начиналось, конечно изменилась. И большинство сознательных граждан уже взносы платят стабильно, регулярно, до 20 числа каждого месяца».

Отмена комиссии на оплату квитанций Фонда капремонта в почтовых отделениях не повлияет на стоимость других услуг «Почты России». Также не отразятся эти изменения на ежемесячных взносах в Фонд капитального ремонта.